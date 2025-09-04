Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BCE spune că este nevoie de un euro digital în situaţii de perturbări majore

S.B.
Bănci-Asigurări / 4 septembrie, 15:33

BCE spune că este nevoie de un euro digital în situaţii de perturbări majore

Este nevoie de o versiune digitală a monedei euro pentru ca rezidenţii zonei euro să poată continua să facă plăţi chiar şi în cazul unor perturbări majore precum pana de curent din Spania, tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică sau atacurile cibernetice împotriva băncilor, a declarat joi Piero Cipollone, membru în boardul executiv al Băncii Centrale Europene, informează Agerpres.

"Euro digital va asigura că toţi europenii pot plăti, în orice moment, cu un mijloc de plată digital gratuit şi universal acceptat, chiar şi în cazul unor perturbări majore", a declarat Piero Cipollone în Comisia pentru Afaceri Economice a Parlamentului European.

Cipollone a subliniat că, în prezent, nucleul sistemelor de plată digitale din Europa depinde de furnizori din afara Uniunii Europene, ceea ce ar putea limita capacitatea Europei de a acţiona rapid şi independent, "în special în momente de criză".

Oficialul BCE a mai spus că serviciile de plată sunt "la fel de esenţiale pentru viaţa de zi cu zi ca electricitatea sau apa potabilă" şi, prin urmare, trebuie să fie întotdeauna disponibile, lucru "deosebit de important în lumea de astăzi, marcată de tensiuni politice în creştere şi de atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate". În acest sens, Cipollone a susţinut că autorităţile publice trebuie să garanteze continuitatea acestor servicii în perioade de criză, iar pe măsură ce numerarul - "unicul" mecanism de securitate existent astăzi - se retrage în faţa plăţilor digitale, "este necesar să fie completat cu o versiune digitală".

"Incidente precum sabotarea cablurilor submarine din Golful Finlandei şi Marea Baltică sunt o reamintire a cât de fragilă poate fi infrastructura noastră. Iar perturbările nu sunt doar rezultatul unor crize geopolitice sau de securitate. Gândiţi-vă la întreruperile reţelei electrice din Spania şi Portugalia din primăvara trecută, timp în care mulţi oameni nu au putut plăti pentru că nu aveau numerar la îndemână", a spus Cipollone. "În acest context, euro digital poate avea un impact semnificativ, nu numai ca inovaţie tehnologică, ci şi ca bun public care consolidează rezilienţa Europei", a adăugat Cipollone.

BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, deşi decizia de a-l lansa va depinde de aprobarea statelor membre din zona euro.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 15:35)

    Cum functioneaza o moneda digitala cind se ia curentul la nivel continental?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

