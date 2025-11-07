BCR a devenit primul partener al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare pentru susţinerea IMM-urilor

Banca Comercială Română (BCR) a devenit prima instituţie financiară care semnează o convenţie de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), în cadrul programului naţional de garanţii de portofoliu destinat finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Prin acest parteneriat, BCR va putea acorda credite de peste 1 miliard de lei IMM-urilor, utilizând un plafon de garantare oferit de BID în valoare de 710 milioane lei. Garanţiile pot acoperi până la 70% din valoarea creditului, iar pentru companiile deţinute de femei, start-up-uri şi firme inovatoare - până la 80%, cu o perioadă maximă de garantare de 10 ani.

„Pentru BCR, acest parteneriat aduce împreună sectorul public şi cel privat pentru transformarea economiei şi dezvoltarea competitivităţii antreprenoriale. Acordul cu BID susţine conversaţia cu antreprenorii despre relevanţă, productivitate, inovaţie şi integrare pe lanţurile valorice internaţionale”, a declarat Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române.

La rândul său, Dan Sandu, director general al BID, a subliniat că „garanţia de portofoliu permite băncilor să extindă creditarea IMM-urilor fără riscuri suplimentare, multiplicând efectul capitalului public şi contribuind la creşterea sustenabilă”.

Prin noul mecanism, firmele pot accesa finanţări pentru investiţii în echipamente, modernizare, digitalizare, eficienţă energetică şi capital de lucru, beneficiind de o reducere semnificativă a cerinţelor de colateral.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare, deţinută integral de statul român prin Ministerul Finanţelor, a fost creată la sfârşitul anului 2023 prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), având rolul de a sprijini economia prin instrumente financiare moderne şi sustenabile.