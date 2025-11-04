BCR, partener strategic în listarea Cris-Tim Family Holding

Parteneriat de peste 20 de ani între BCR şi Cris-Tim Family Holding, bazat pe capital de încredere şi capital financiar. BCR a fost implicat în etapele de evoluţie ale companiei, de la conturarea strategie de expansiune şi gestionarea riscului, la consolidarea sănătăţii financiare şi pregătirea pentru o nouă etapă de guvernanţă şi maturitate corporativă, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Primul agribusiness local şi prima companie antreprenorială listată de familia fondatoare pe Bursa de Valori Bucureşti, un exemplu de succesiune de business şi dezvoltare sustenabilă pe termen lung.

Cea mai mare suprasubscriere retail din istoria pieţei de capital din România, 42x (4.200%), respectiv 31,5x după realocarea de 5% din tranşa instituţională.

BCR a avut un rol cheie în structurarea şi distribuţia ofertei, cu o contribuţie semnificativă la dinamica cererii din partea investitorilor instituţionali şi retail.

454 milioane de lei atraşi prin IPO, la un preţ final de 16,5 lei/acţiune, echivalentul unei capitalizări bursiere de 1,33 miliarde lei.

Bucureşti, 4 noiembrie 2025 - Banca Comercială Română (BCR) anunţă încheierea cu succes a ofertei publice iniţiale (IPO) a Cris-Tim Family Holding, lider pe pieţele de mezeluri şi ready-meals din România. Banca a acţionat în calitate de Deţinător Comun al Registrului de Subscrieri, iar listarea marchează o dublă premieră pentru piaţa de capital din România, Cris-Tim fiind primul agribusiness local şi prima companie antreprenorială românească listată de familia fondatoare la Bursa de Valori Bucureşti.

De peste 20 de ani, BCR şi Cris-Tim Family Holding sunt într-un parteneriat bazat pe încredere şi soluţii financiare integrate, ce a contribuit la dezvoltarea şi implementarea planurilor de investiţii şi extindere ale companiei. De-a lungul timpului, Cris-Tim şi-a consolidat performanţa prin investiţii continue în tehnologie, logistică şi inovaţie, păstrând un echilibru solid între calitatea produselor, eficienţa operaţională şi retenţia resurselor umane.

„Ne bucurăm să fim partenerul de creştere al Cris-Tim Family Holding, într-o colaborare care durează de peste 20 de ani. Le mulţumim pentru încredere şi pentru deschiderea cu care au construit, alături de noi, una dintre cele mai cunoscute şi de succes poveşti din businessul românesc. Am fost împreună în momente provocatoare, în momente decisive şi, cel mai important, am reuşit de fiecare dată să facem diferenţa în bine. Relaţia noastră a evoluat prin modul în care ne-am uitat împreună la sănătatea financiară a companiei, la strategia de risc şi la paşii necesari pentru a susţine cât mai eficient planurile de expansiune şi investiţiile strategice ale companiei.

IPO-ul Cris-Tim este un moment de referinţă şi de validare pentru antreprenoriatul românesc şi vreau să mulţumesc băncilor şi partenerilor implicaţi. Mulţumirile merg, în mod special, către colegii mei din BCR, pentru profesionalismul cu care au contribuit la succesul acestui proiect şi consecvenţa cu care sprijinim dezvoltarea pieţei locale de capital. Cris-Tim şi-a demonstrat relevanţa şi ambiţia printr-un IPO care semnalizează o suită de premiere la BVB şi este un exemplu de disciplină, pasiune şi competenţă, elemente care transformă o companie de familie într-un reper de maturitate şi transparenţă”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

„IPO-ul Cris-Tim Family Holding este un moment definitoriu pentru piaţa de capital din România şi o dovadă că un business construit local poate livra la cele mai înalte standarde, câştigând încrederea investitorilor, retail şi instituţionali deopotrivă. Această tranzacţie merită privită mai departe de cifre şi recorduri, pentru că este o investiţie în securitatea alimentară şi în viitorul antreprenoriatului românesc, un semnal că liderii din agribusiness pot deveni repere regionale de performanţă şi transparenţă.

A fost o plăcere să lucrăm alături de echipa Cris-Tim, un exemplu de profesionalism şi consecvenţă, într-o colaborare care arată cum expertiza şi încrederea creează valoare pe termen lung. Pentru BCR, această tranzacţie arată încă o dată suntem partenerul principal al companiilor româneşti în drumul lor către maturitate, transparenţă şi competitivitate globală”, a declarat Cosmina Plaveti, Managing Director Investment Banking, BCR.

Oferta publică iniţială a atras un interes excepţional din partea investitorilor, înregistrând cea mai mare suprasubscriere retail din istoria pieţei locale, 42x (4.200%), respectiv 31,5x după realocarea de 5% din tranşa instituţională. BCR a contribuit la succesul ofertei, susţinând semnificativ atât tranşa investiţională, cât şi pe cea retail, printr-un nivel ridicat al cererii intermediate şi o implicare activă pe tot parcursul procesului de subscriere.

În total, compania a atras 454 milioane de lei, la un preţ final de 16,5 leu/acţiunea, cu o capitalizare bursieră de 1,33 miliarde de lei. Prin fondurile atrase, compania va susţine un plan de investiţii de 890 milioane de lei până în 2030, care vizează extinderea capacităţilor de producţie, digitalizarea operaţiunilor şi consolidarea prezenţei internaţionale.

În 2024, Cris-Tim a înregistrat venituri din contractele cu clienţii de 1,12 miliarde lei (în creştere cu 7,1% faţă de anul 2023), EBITDA de 166,8 milioane lei (în creştere cu 8,1%) şi un profit net din activităţi continue de 84,7 milioane lei (în creştere cu 3%). Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu EBITDA de 86,2 milioane lei (în creştere cu 12,4%) şi profit net de 47,5 milioane lei (în creştere cu 29,1% faţă de perioada similară din 2024).