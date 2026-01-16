Ben Madadi spune „NU” ofertei LION pentru Fondul Proprietatea

Investitorul Ben Madadi anunţă, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, că, deşi deţine aproximativ 0,7% din capitalul Fondului Proprietatea (FP), nu îşi va vinde acţiunile în urma ofertei făcută de LION (fostul SIF Banat-Crişana), condus de Bogdan Drăgoi. Madadi susţine că activele FP sunt subevaluate, iar oferta făcută de societatea de investiţii condusă de Bogdan Drăgoi este mult sub activul net real al fondului. Investitorul mizează pe actuala conducere, pe potenţialul de creştere şi avertizează că LION urmăreşte preluarea controlului la discount. „La FP mai este loc de creştere”, transmite acesta.

Ben Madadi a precizat pe pagina sa de Facebook:

"Am văzut că a apărut anunţul unei oferte publice din partea LION (fostul SIF Banat-Crişana) pentru a cumpăra aproximativ 6% din capitalul Fondului Proprietatea (FP). Deşi nu am spus niciodată public până acum, sunt destui - inclusiv între "sifonari" - care ştiu că deţin şi eu acţiuni FP. Le-am cumpărat acum câteva luni, la un preţ mediu de achiziţie (fără să iau în calcul dividendele etc.) sub 0,40. Nu am o deţinere foarte mare, după standardele mele: cred că în jur de 0,7% din capitalul societăţii.

Nu voi vinde în această ofertă din următoarele motive:

1) Conducerea actuală a FP, formată din persoane votate de acţionarii retail şi investitorii sloveni, a făcut o treabă excelentă în favoarea tuturor acţionarilor şi nu văd de ce s-ar opri aici. Sunt dispus să merg în continuare pe mâna lor.

2) Activele fondului sunt valoroase în mod real. Cred că merită să mai aşteptăm şi să vedem ce se poate întâmpla în privinţa valorificării acestora. Sunt dispus în continuare să acord încredere conducerii actuale (reprezentanţii acţionarilor), adică să îi mai las să muncească pentru mine.

3) LION (şi probabil alte SIF-uri) a cumpărat deja suficiente acţiuni FP. Din câte ştiu, tot ei, anticipând anunţul legat de compania de aeroporturi, au cumpărat masiv, urcând preţul acţiunii FP cu câteva procente, în timp ce publicul nu ştia ce se întâmplă. Cel mai probabil nu vom afla niciodată adevărul, având în vedere istoricul "glorios" al ASF. Ideea însă este că aceste SIF-uri, având deja câteva procente din FP şi milioane de euro investite, au foarte multe motive să-şi folosească influenţa asupra instituţiilor, inclusiv asupra Parlamentului şi ministerelor, pentru a preveni decizii negative care ar afecta deţinerile FP - deţineri concentrate în companii controlate de stat. Nu spun că vor reuşi, dar au motive serioase să încerce.

Eu cred în capitalism şi nu am nimic împotriva vânzării acţiunilor către cumpărătorul cel mai generos. Doar că, după părerea mea, la FP mai este loc de creştere. LION sau alte entităţi interesate ar putea reveni în viitor cu un preţ mai bun. În acest moment, ei urmăresc să preia controlul. Asta merită un bonus serios faţă de activul net, nu un discount. Iar activul net, la zi, este mult peste oferta lor”.