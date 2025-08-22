Benjamin Netanyahu: Raportul ONU„este o minciună neruşinată”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins raportul ONU care anunţă oficial foamete în Fâşia Gaza, calificându-l drept o „minciună neruşinată” şi acuzând mişcarea Hamas de responsabilitatea reală pentru situaţia umanitară, transmit AFP şi Reuters.

„Israelul nu are o politică a foametei. Israelul are o politică de prevenire a foametei”, a precizat biroul premierului, subliniind că „singurii care sunt înfometaţi deliberat în Gaza sunt ostaticii israelieni aflaţi în mâinile Hamas”.

Declaraţia vine după ce ONU a confirmat vineri existenţa foametei în enclava palestiniană, unde circa 500.000 de persoane se află deja într-o stare „catastrofică”. Oficialul ONU pentru afaceri umanitare, Tom Fletcher, a acuzat Israelul că a „obstrucţionat sistematic” livrarea ajutoarelor şi a subliniat că această criză „ar fi putut fi evitată”.

Netanyahu a răspuns însă că raportul „ignoră eforturile umanitare ale Israelului şi furturile sistematice de ajutoare de către Hamas”, insistând că „penuriile temporare” au fost generate de gruparea islamistă, dar că au fost „depăşite” datorită acţiunilor autorităţilor israeliene.

Potrivit datelor ONU, peste jumătate de milion de locuitori din Gaza trăiesc în condiţii de foamete şi moarte, conform clasificării IPC, un mecanism al Naţiunilor Unite pentru securitatea alimentară. Estimările indică faptul că numărul ar putea creşte la 641.000 până la sfârşitul lunii septembrie.

Conflictul actual a izbucnit pe 7 octombrie 2023, când Hamas şi Jihadul Islamic au lansat un atac fără precedent asupra sudului Israelului, soldat cu 1.219 morţi, majoritatea civili, şi 251 de persoane luate ostatice. Potrivit armatei israeliene, 49 de ostatici se mai află în Gaza, dar doar 22 ar mai fi în viaţă.

Ca răspuns, Israelul a declanşat o ofensivă militară de amploare asupra Fâşiei Gaza. Conform Ministerului Sănătăţii din teritoriu, până vineri la prânz, 62.192 de persoane au fost ucise şi 157.114 rănite de la începutul conflictului.