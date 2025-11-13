Beyfortus, disponibilă în România pentru toţi nou-născuţii şi sugarii

Sanofi anunţă disponibilitatea în România, începând cu luna noiembrie, a anticorpului monoclonal Beyfortus (nirsevimab), destinat prevenirii infecţiilor respiratorii severe provocate de virusul sinciţial respirator (VSR). Potrivit companiei, tratamentul profilactic se adresează tuturor nou-născuţilor şi sugarilor aflaţi în primul sezon de expunere la VSR, indiferent de momentul naşterii sau de starea de sănătate.

Virusul sinciţial respirator este responsabil de până la 80% dintre bronşiolite şi de aproximativ o treime din cazurile de pneumonie la copii, iar în România 1 din 50 de sugari este spitalizat în primul an de viaţă din cauza complicaţiilor provocate de acest virus. România ocupă locul 6 în Europa la numărul de spitalizări VSR în rândul sugarilor sub 1 an.

Administrat în doză unică, Beyfortus oferă protecţie imediată şi de lungă durată împotriva infecţiilor severe cu VSR. Datele din studii clinice şi din practica medicală indică o reducere a spitalizărilor cu până la 83%, iar în anumite regiuni precum Franţa, Spania sau Chile, scăderea a depăşit 90%. Un alt avantaj este compatibilitatea cu vaccinurile pediatrice din calendarul naţional de vaccinare, fără impact asupra siguranţei sau răspunsului imun.

„Disponibilitatea Beyfortus în România reflectă angajamentul nostru de a susţine prevenţia încă din primele luni de viaţă, oferind părinţilor şi medicilor o soluţie eficientă şi inovatoare. Este un pas concret către o îngrijire echitabilă şi centrată pe nevoile celor mai vulnerabili”, a declarat Dr. Lidija Milicevic, Head of Vaccines, Sanofi România.

Societăţi medicale din România, inclusiv Societatea Română de Medicină Preventivă, susţin integrarea anticorpilor monoclonali în strategia naţională de prevenţie a infecţiilor virale la sugari. În lipsa unui tratament antiviral specific pentru VSR, profilaxia rămâne singura cale eficientă pentru reducerea poverii bolii.

Lansarea coincide cu Săptămâna Europeană de Conştientizare asupra Virusului Sinciţial Respirator, desfăşurată anual în prima săptămână din noiembrie, iniţiativă menită să crească nivelul de informare asupra riscurilor asociate infecţiei, în special în rândul sugarilor şi al vârstnicilor.

Beyfortus este disponibil în România pe bază de prescripţie medicală, conform recomandărilor autorităţilor sanitare şi ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii.