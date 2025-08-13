BIAS lansează prima colecţie de NFT-uri din istoria show-urilor aeriene, în parteneriat cu ICI Bucureşti

Bucharest International Air Show (BIAS) a anunţat lansarea primei sale colecţii exclusive de NFT-uri, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, pe platforma ICI D|SERVICES, potruvit unui comunicat emis redacţiei. Este o premieră mondială în domeniul aviaţiei, BIAS devenind primul show aerian care îşi lansează propria colecţie digitală.

Colecţia „Cloud Chasers” va cuprinde ilustraţii digitale cu aeronave şi momente spectaculoase din show, fiind disponibilă într-un număr limitat de 50 de unităţi, dintre care 15 etichetate „Stratosphere VIP”. NFT-urile vor fi lansate oficial pe 18 august 2025, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu”, şi vor oferi colecţionarilor nu doar un suvenir digital, ci şi acces la o parte din istoria celui mai mare eveniment aviatic din România.

Proiectul marchează aniversarea a 15 ani de BIAS şi intrarea evenimentului în zona tehnologiilor emergente, precum blockchain şi Web3. Colaborarea cu ICI Bucureşti - lider în soluţii IT inovatoare - aduce împreună tradiţia aviaţiei şi tehnologia de ultimă oră.

Ediţia din acest an a BIAS va avea loc în perioada 29-31 august, pe Aeroportul Băneasa/Romaero, cu intrare liberă. Organizatorii estimează peste 150.000 de spectatori, care vor putea urmări evoluţiile a peste 150 de piloţi civili şi militari din ţară şi din străinătate.