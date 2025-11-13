Bilanţ Cybercrime Atlas: Peste 17.000 de puncte au fost identificate în din reţelele infractorilor cibernetici

Binance şi alţi parteneri ai Cybercrime Atlas au contribuit cu 13 pachete de informaţii şi au identificat peste 17.000 de puncte acţionabile, în perioada 2024-2025, pe baza cărora autorităţile au derulat patru campanii majore de combatere a criminalităţii transfrontaliere, conform unui comunicat de presa remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.

Rolul iniţiativei Cybercrime Atlas este de a căuta informaţii care să ducă la identificarea reţelelor globale ale infractorilor cibernetici, în vederea derulării de acţiuni de perturbare şi oprire a criminalităţii. Binance este membră a Cybercrime Atlas încă de la înfiinţare.

Specialişti din sectorul public din peste 40 de ţări, au participat la sesiuni de instruire pentru combaterea infracţionalităţii cibernetice.

În 2023, Parteneriatul împotriva Infracţiunilor Cibernetice al Forumului Economic Mondial a lansat Cybercrime Atlas, o iniţiativă concepută pentru a mapa şi perturba ecosistemul infracţional cibernetic global. Scopul a fost să reunească cele mai bune minţi din sectoarele privat şi public pentru a înţelege modul în care funcţionează infracţiunile cibernetice şi cum pot fi perturbate la scară largă, arată o analiză Binance.

Binance s-a alăturat Cybercrime Atlas încă de la început, recunoscând că securitatea în era digitală nu poate fi realizată individual, ci ca parte a unui efort comun. Prin cercetare continuă, partajarea informaţiior şi analizarea ameninţărilor la nivel de grup, comunitatea Cybercrime Atlas a căutat să transforme eforturile fragmentate de securitate cibernetică într-un mecanism global de apărare.

Raportul de Impact publicat în 2024 a arătat că această abordare a funcţionat: au fost colectate peste 10.000 de date concrete despre locaţii din reţelele infracţionale, care au permis derularea de campanii de perturbare, demonstrând astfel eficienţa şi puterea mecanismului de partajare coordonată a informaţiilor.

Conform raportului din 2025, recent dat publicităţii, informaţiile partajate în cadrul Cybercrime Atlas în perioada 2024-2025, au condus la derularea a patru operaţiuni majore transfrontaliere, printre care şi Operaţiunile Serengeti şi Serengeti 2.0 ale INTERPOL, care au vizat reţele de infracţiuni cibernetice şi fraudă din 19 ţări africane.

Operaţiunile, coordonate de INTERPOL şi Mecanismul Uniunii Africane pentru Cooperare Poliţienească (AFRIPOL), au avut rezultate remarcabile.

Aceste operaţiuni au dus la 1.209 arestări, recuperarea a 97 milioane de dolari din activităţi ilicite şi identificarea a peste 120.000 de victime, valoarea totală a operaţiunilor infracţionale perturbate depăşind 678 milioane de dolari, arată raportul.

Neal Jetton, Directorul pentru Infracţiuni Cibernetice al INTERPOL, a declarat că iniţiativa „creează un multiplicator puternic împotriva infracţiunilor cibernetice”.

În spatele acestor rezultate stă o structură foarte eficientă. Comunitatea Cybercrime Atlas, acum formată din peste 30 de organizaţii, include lideri globali în securitate cibernetică, servicii financiare şi investigaţii open-source.

Astfel, în perioada 2024-2025, cercetătorii din cadrul Cybercrime Atlas au generat 13 pachete de informaţii şi au validat peste 17.000 de puncte în care se putea acţiona împotriva infracţionalităţii. Fiecare pachet a fost dezvoltat pentru a furniza informaţii în vederea derulării de activităţi directe de perturbare a infracţionalităţii sau pentru a oferi recomandări de politici pentru sectorul public, potrivit sursei citate.

În baza acestui parteneriat, comunitatea Cybercrime Atlas, în colaborare cu Direcţia de Criminalitate Cibernetică a INTERPOL şi cu Centrul European de Criminalitate Cibernetică (EC3) din cadrul Europol, a oferit instruire preoperaţională comandanţilor unităţilor de criminalitate cibernetică, procurorilor şi factorilor de decizie pentru valorificarea expertizei non-guvernamentale, din peste 40 de ţări din Asia, Europa de Sud-Est şi cele două Americi, conform sursei menţionate.

Erin Fracolli, Global Head of Intelligence and Investigations la Binance a punctat recent: „Parteneriate precum Cybercrime Atlas sunt critice pentru securizarea spaţiului activelor digitale şi a mediului digital mai larg. Binance este mândră să participe la această iniţiativă ca parte a eforturilor sale de top în industrie pentru a perturba infracţiunile cibernetice.”

Cybercrime Atlas oferă astfel o demonstraţie practică a modului în care informaţiile open-source, colaborarea structurată şi încrederea inter-sectorială pot slăbi sistematic infracţionalitatea. Pentru Binance, este clar că protejarea ecosistemului activelor digitale necesită cooperare activă între industrii.

Lucrând alături de specialişti din domeniile finanţelor, securităţii cibernetice şi de aplicare a legii, Binance continuă să ajute la modelarea strategiilor globale care fac spaţiul cibernetic mai sigur pentru utilizatori de pretutindeni.