Bilfinger construieşte prima fabrică de biometan a BSOG în România

M.P.
20 august

Bilfinger construieşte prima fabrică de biometan a BSOG în România

Compania germană de inginerie şi servicii industriale Bilfinger va construi, în judeţul Alba, prima fabrică de biometan a Black Sea Oil & Gas, prin subsidiara BSOG Energy (BSOGE). Investiţia se ridică la peste 65 de milioane de euro şi reprezintă primul pas al companiei pe segmentul energiei verzi la scară largă în România, informează economedia.ro, de la care precizăm următoarele.

Parteneriatul dintre cele două companii a debutat în 2023, printr-un acord-cadru neexclusiv, Bilfinger asigurând până acum servicii de inginerie pentru BSOG, cunoscută mai ales pentru producţia de gaze naturale din Marea Neagră, începută în 2022.

„Această colaborare se bazează pe relaţia solidă cu BSOG, începută în 2023. Prin BSOGE, compania face un pas înainte în dezvoltarea de proiecte de energie verde, concentrându-se pe producţia de biometan la scară mare,” a declarat Florin Prunaru, Operational Unit Director South Region, Bilfinger Engineering & Maintenance Central Eastern Europe.

La rândul său, Mark Beacom, Managing Director al BSOGE, a subliniat: „Alegerea judeţului Alba pentru acest prim proiect reflectă dorinţa companiei de a valorifica resursele locale şi de a contribui la obiectivele de independenţă energetică ale României şi la ţintele climatice ale Uniunii Europene.”

Unitatea va produce 57 MW de biometan şi peste 250.000 de tone de îngrăşăminte organice anual. Materia primă va fi furnizată de Unigrains Trading, compania fermierului Theodor Ichim, care va gestiona şi comercializarea îngrăşămintelor rezultate. BSOG Energy va construi, deţine şi opera fabrica, cu un termen estimat de execuţie de circa doi ani.

Unigrains Trading administrează aproximativ 3.300 de hectare de teren agricol în Constanţa şi produce anual peste 3.000 de tone de seminţe de cereale, inclusiv 500 de hectare de culturi certificate ecologic.

BSOG Energy, deţinută integral de Black Sea Oil & Gas SA, îşi propune dezvoltarea unor proiecte de biometan la nivel naţional. Black Sea Oil & Gas este, de asemenea, titularul Proiectului Midia, prima dezvoltare de gaze offshore din România din ultimele trei decenii, care acoperă 12% din consumul naţional de gaze.

20 august

20 august

