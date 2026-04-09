Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă

S.B.
Internaţional / 9 aprilie, 21:44

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricţii impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, iar reluarea accesului credincioşilor în sfântul lăcaş face posibilă participarea la ceremonia primirii Sfintei Lumini, a transmis, joi, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Israeliene, redeschiderea are loc în urma schimbării politicii de apărare şi a actualizării instrucţiunilor Comandamentului Frontului Intern.

'Începând din dimineaţa zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din oraşul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite şi rugăciune', se arată în comunicat.

Pe lângă Biserica Sfântului Mormânt, au fost redeschise şi alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii şi Muntele Templului, în condiţii de securitate sporită.

În acest context, poliţia israeliană a dispus măsuri sporite de securitate în întreg oraşul pentru gestionarea numărului mare de pelerini aşteptaţi.

'Comandantul districtului Ierusalim, chestorul Avshalom Peled, a dispus o mobilizare operaţională sporită, în cadrul căreia sute de poliţişti, luptători ai Poliţiei de Frontieră şi voluntari vor fi desfăşuraţi în întreg oraşul Ierusalim, pe principalele artere de circulaţie, în Oraşul Vechi şi în locurile sfinte, cu scopul de a permite tuturor credincioşilor şi vizitatorilor să ajungă în siguranţă şi să îşi exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii şi siguranţei publice', precizează Poliţia Israeliană, citată de basilica.ro.

Poliţia a transmis şi recomandări pentru cei care vor ajunge în zonă în perioada următoare: 'Având în vedere aglomeraţia preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicaţiile poliţiştilor, de a manifesta vigilenţă faţă de obiecte suspecte'.

Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineaţa Sfintei şi Marii Joi a fost deja oficiată Sfânta Liturghie cu rânduiala spălării picioarelor de către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului şi părinţii aghiotafiţi, iar un număr considerabil de credincioşi s-a deplasat la Biserica Sfântului Mormânt.

Rămâne însă de stabilit modul concret de desfăşurare a slujbei Învierii şi a ceremoniei Sfintei Lumini, în funcţie de deciziile care vor fi luate în urma întâlnirii dintre Patriarhie şi autorităţile din Oraşul Vechi.

Patriarhia Română va organiza şi în acest an aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim. Aceasta va fi adusă cu o cursă specială în Sâmbăta Mare, urmând a fi oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional 'Henri Coandă'.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de prostul scolii în data de 09.04.2026, 22:22)

    biserica sfantului mormant din tara terorismului de stat israelian s a deschis!

    Celor ce au nevoie de lumina din bombe,sa serveasca de inviere de la BOR,adusa cu aveonul ! 

    poate le dau si la saracii libanezi si palestinieni lumina doar de la mormantul sfant din tara lui Sotea,ca pana acum i a luminat cu bombe de o tona! 

    mult circ,dar pe bani multi,iar oile bine pastorite ,se pregatesc sa primeasca lumina luminii!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

