Bitcoin scade sub 73.000 de dolari

Bitcoin a coborât marţi sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni, relatează news.ro, care preia date de piaţă şi analize financiare, transmite news.ro.

Cea mai valoroasă criptomonedă din lume a atins un minim intraday de 72.884 dolari, în scădere cu peste 6% într-o singură zi, indică informaţiile publicate pe news.ro.

Este cel mai redus preţ de la 6 noiembrie 2024, când bitcoin se tranzacţiona la 68.898 de dolari, conform detaliilor furnizate de news.ro.

Moneda digitală a pierdut 16% de la începutul anului, pe măsură ce investitorii continuă să se retragă din activele de tip risc, notează news.ro în contextul evoluţiei pieţei.

Investitorii reacţionează la tensiunile geopolitice şi la întârzierile în publicarea unor date economice cruciale din Statele Unite, precizează sursa news.ro.

Acţiunile companiei Strategy, o firmă specializată în administrarea trezoreriei în bitcoin, au scăzut cu aproximativ 9% după declinul abrupt al criptomonedei, conform raportării publicate de news.ro.