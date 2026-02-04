Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bitcoin scade sub 73.000 de dolari

T.B.
Piaţa de Capital / 4 februarie, 07:20

Bitcoin scade sub 73.000 de dolari

Bitcoin a coborât marţi sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni, relatează news.ro, care preia date de piaţă şi analize financiare, transmite news.ro.

Cea mai valoroasă criptomonedă din lume a atins un minim intraday de 72.884 dolari, în scădere cu peste 6% într-o singură zi, indică informaţiile publicate pe news.ro.

Este cel mai redus preţ de la 6 noiembrie 2024, când bitcoin se tranzacţiona la 68.898 de dolari, conform detaliilor furnizate de news.ro.

Moneda digitală a pierdut 16% de la începutul anului, pe măsură ce investitorii continuă să se retragă din activele de tip risc, notează news.ro în contextul evoluţiei pieţei.

Investitorii reacţionează la tensiunile geopolitice şi la întârzierile în publicarea unor date economice cruciale din Statele Unite, precizează sursa news.ro.

Acţiunile companiei Strategy, o firmă specializată în administrarea trezoreriei în bitcoin, au scăzut cu aproximativ 9% după declinul abrupt al criptomonedei, conform raportării publicate de news.ro.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 08:03)

    investitorii SA EVITE BITCOIN pana cand atinge aria 30-40 k usd.

    traderii sa intre la cumparare pe bitcoin - coborarea in acest val s-a incheiat si urmeaza un val corectiv de urcat (a-b-c) pana in aria 98 k - 106 k usd. Dupa aceea urmeaza un mare dezastru pentru bitcoin (coborare MARE din aria 98/106 tooooooooooocmai pana in aria 38-44 k usd. Mai apoi iar val corectiv-ascendent si apoi caderea finala catre/in aria 30/33-34 k usd. Atentie, sunt posibile rupturi intraday pana la 8-9 k usd (cu reveniri intraday spre 30-34 k usd dupa interventii sindicalizate din partea marilor banci USA) la finalul caderii (cand deja suntem in aria 30-34 k usd) 

    aveti harta, spor la facut bani.  

    va pupa tati bancheru'  

    Ban.Cher.Vali (adica un Vali caruia ii sunt dragi banii) :D  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 08:04)

      traderii si-au baut cafeaua, da?

      au observat sursa de adrenalina, da? =>  

      "traderii sa intre la cumparare pe bitcoin - coborarea in acest val s-a incheiat si urmeaza un val corectiv de urcat (a-b-c) pana in aria 98 k - 106 k usd."  

      Ban.Cher.Vali 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 08:24)

      Halving! Hahahalving

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0950
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3215
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5510
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9031
Gram de aur (XAU)Gram de aur683.2483

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb