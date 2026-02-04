Bitcoin scade sub 73.000 de dolari

Bitcoin a coborât marţi sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni, relatează news.ro, care preia date de piaţă şi analize financiare, transmite news.ro.
Cea mai valoroasă criptomonedă din lume a atins un minim intraday de 72.884 dolari, în scădere cu peste 6% într-o singură zi, indică informaţiile publicate pe news.ro.
Este cel mai redus preţ de la 6 noiembrie 2024, când bitcoin se tranzacţiona la 68.898 de dolari, conform detaliilor furnizate de news.ro.
Moneda digitală a pierdut 16% de la începutul anului, pe măsură ce investitorii continuă să se retragă din activele de tip risc, notează news.ro în contextul evoluţiei pieţei.
Investitorii reacţionează la tensiunile geopolitice şi la întârzierile în publicarea unor date economice cruciale din Statele Unite, precizează sursa news.ro.
Acţiunile companiei Strategy, o firmă specializată în administrarea trezoreriei în bitcoin, au scăzut cu aproximativ 9% după declinul abrupt al criptomonedei, conform raportării publicate de news.ro.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 08:03)
investitorii SA EVITE BITCOIN pana cand atinge aria 30-40 k usd.
traderii sa intre la cumparare pe bitcoin - coborarea in acest val s-a incheiat si urmeaza un val corectiv de urcat (a-b-c) pana in aria 98 k - 106 k usd. Dupa aceea urmeaza un mare dezastru pentru bitcoin (coborare MARE din aria 98/106 tooooooooooocmai pana in aria 38-44 k usd. Mai apoi iar val corectiv-ascendent si apoi caderea finala catre/in aria 30/33-34 k usd. Atentie, sunt posibile rupturi intraday pana la 8-9 k usd (cu reveniri intraday spre 30-34 k usd dupa interventii sindicalizate din partea marilor banci USA) la finalul caderii (cand deja suntem in aria 30-34 k usd)
aveti harta, spor la facut bani.
va pupa tati bancheru'
Ban.Cher.Vali (adica un Vali caruia ii sunt dragi banii) :D
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 08:04)
traderii si-au baut cafeaua, da?
au observat sursa de adrenalina, da? =>
"traderii sa intre la cumparare pe bitcoin - coborarea in acest val s-a incheiat si urmeaza un val corectiv de urcat (a-b-c) pana in aria 98 k - 106 k usd."
Ban.Cher.Vali
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 08:24)
Halving! Hahahalving