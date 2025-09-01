Bitget: Activele digitale modelează viitorul finanţelor

Industria criptomonedelor a evoluat spectaculos şi a devenit o forţă care influenţează pieţele financiare la nivel global, arată Vugar Usi Zade, director operaţional al Bitget, lider mondial în domeniul schimbului de criptomonede.

Oficialul subliniază că ascensiunea Bitcoin - lansat după criza financiară din 2008 - a schimbat regulile jocului, prin ideea unui activ cu ofertă fixă, descentralizat şi independent de băncile centrale. De la tranzacţia simbolică din 2010 (10.000 BTC pentru o pizza), piaţa a trecut prin etape de experimentare, falimente răsunătoare, dar şi inovaţii majore: stablecoins, NFT-uri sau aplicaţii DeFi.

Lansarea Ethereum în 2015 a deschis drumul către contractele inteligente şi aplicaţiile descentralizate, în timp ce explozia ICO-urilor din 2017 şi boom-ul DeFi din 2020 au consolidat industria. În 2021, NFT-urile au pătruns în artă şi cultură, iar adoptarea Bitcoin ca mijloc legal de plată în El Salvador a marcat un moment istoric.

În ultimii ani, legitimitatea sectorului a fost confirmată prin reglementări precum MiCA, adoptat de Uniunea Europeană, şi prin aprobarea ETF-urilor spot pe Bitcoin în SUA, în 2024. Tot atunci, criptomoneda a depăşit pentru prima dată pragul de 100.000 de dolari.

„Piaţa cripto a devenit mai matură, mai reglementată şi mai integrată. Chiar dacă provocările nu s-au încheiat, viitorul finanţelor va fi inevitabil modelat de activele digitale”, a afirmat Vugar Usi Zade.