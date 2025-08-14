Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bitget: Gestionarea emoţiilor, esenţială pentru succesul în tranzacţionarea cripto

A.B.
Miscellanea / 14 august, 11:48

Bitget: Gestionarea emoţiilor, esenţială pentru succesul în tranzacţionarea cripto

Succesul în investiţiile cripto nu se obţine peste noapte şi necesită trecerea prin perioade dificile, susţine Vugar Usi Zade, director operaţional Bitget, în a doua analiză din seria Mastering Smart Trading. Potrivit acestuia, concentrarea exclusivă pe evitarea pierderilor este o iluzie care poate alimenta frica şi deciziile pripite, în timp ce o abordare echilibrată - maximizarea profiturilor şi reducerea atentă a pierderilor - diminuează stresul şi creşte calitatea deciziilor.

Analiza subliniază că pierderile trebuie privite şi ca oportunităţi de învăţare, oferind lecţii despre gestionarea riscului, controlul emoţiilor şi testarea strategiilor. Printre prejudecăţile care afectează deciziile se numără aversiunea faţă de pierderi, încrederea excesivă şi respingerea regretului, iar recunoaşterea acestora este primul pas către o tranzacţionare mai disciplinată.

Pentru alinierea psihologiei investiţionale la obiectivele stabilite, Bitget recomandă stabilirea „preţurilor ideale personale” şi utilizarea instrumentelor automate de gestionare a riscului - take-profit şi stop-loss - care ajută la securizarea profiturilor şi limitarea pierderilor, reducând influenţa emoţiilor în condiţii de volatilitate.

Vugar Usi Zade subliniază că, pe termen lung, performanţa depinde mai puţin de previziuni perfecte şi mai mult de consecvenţa în luarea unor decizii sănătoase, susţinută de disciplină mentală şi management riguros al riscului.

