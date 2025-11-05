Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bitget: Legătura dintre economia globală şi criptomonede devine tot mai strânsă

A.B.
Miscellanea / 5 noiembrie, 14:52

Bitget: Legătura dintre economia globală şi criptomonede devine tot mai strânsă

Industria cripto, odinioară izolată de dinamica financiară globală, este acum tot mai strâns conectată la economia mondială, iar Bitcoin - principalul indicator al pieţei - îşi ajustează frecvent preţul în funcţie de datele economice şi de politicile monetare, potrivit unei analize publicate de Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume.

Cel mai recent exemplu al acestei corelaţii a fost pe 24 octombrie 2025, când preţul Bitcoin a urcat brusc la aproximativ 110.000 de dolari, imediat după publicarea datelor privind inflaţia din SUA pentru luna septembrie. Astfel de reacţii rapide arată că factorii macroeconomici care influenţează finanţele tradiţionale modelează tot mai puternic comportamentul investitorilor din zona cripto.

Bitget arată că graniţa dintre piaţa digitală şi cea tradiţională este tot mai fină. Dacă în trecut Bitcoin era considerat un activ independent, acum urmează tendinţele pieţei de acţiuni. Datele Matrixport indică o corelaţie pozitivă constantă între Bitcoin şi indicele NASDAQ 100, dominat de companii tehnologice. Cu alte cuvinte, atunci când acţiunile cresc sau scad, Bitcoin tinde să urmeze aceeaşi direcţie.

În prezent, există şi o corelaţie negativă între Bitcoin şi obligaţiuni, explică Bitget: atunci când preţurile obligaţiunilor scad, acţiunile şi Bitcoin cresc. Cu o pondere de circa 59% din întreaga piaţă cripto, evoluţia Bitcoin indică adesea direcţia generală a sectorului, influenţat indirect de politicile economice globale.

Totodată, implicarea instituţiilor financiare tradiţionale (TradFi) a consolidat legătura dintre criptomonede şi piaţa financiară clasică. Aprobarea ETF-urilor spot pe Bitcoin de către SEC, la începutul anului 2024, a atras intrări record de capital. Fondul iShares Bitcoin Trust (IBIT), lansat de BlackRock, a ajuns la aproape 100 de miliarde de dolari în active administrate până în octombrie 2025, generând venituri anuale de peste 240 de milioane de dolari şi devenind cel mai profitabil ETF al companiei.

Această cerere uriaşă a impulsionat şi piaţa spot a Bitcoin, influenţând preţurile din întregul ecosistem cripto. Potrivit estimărilor Bitget, investiţiile instituţionale directe vor continua să crească în 2026.

Analiza arată că inflaţia şi ratele dobânzilor sunt principalii factori macroeconomici care determină evoluţia preţului Bitcoin. Deşi BTC este adesea considerat o formă de protecţie împotriva inflaţiei, perioadele cu inflaţie ridicată determină intervenţia Rezervei Federale (FED) prin majorarea ratelor dobânzilor - măsură care reduce profiturile reale şi afectează atât acţiunile, cât şi criptomonedele.

„Bitcoin nu mai este un activ izolat. Preţul său este tot mai legat de economia tradiţională, urmărind tendinţele pieţei de acţiuni şi reacţionând rapid la evenimente economice majore, precum rapoartele despre inflaţie”, arată analiza Bitget.

Platforma recomandă investitorilor să monitorizeze gradul de corelaţie cu pieţele tradiţionale şi principalii factori macroeconomici pentru a anticipa direcţia preţului. O eventuală scădere a acestei corelaţii ar putea semnala începutul unui nou ciclu de creştere bazat pe fundamentele proprii ale Bitcoin, nu pe tendinţele generale ale pieţei.

adb