Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bloomberg: Meloni propune un plan de ajutor pentru Ucraina, în cazul în care Rusia reia războiul

M.P.
Internaţional / 21 august, 07:33

Bloomberg: Meloni propune un plan de ajutor pentru Ucraina, în cazul în care Rusia reia războiul

Liderii europeni discută o garanţie de securitate pentru Ucraina care ar obliga aliaţii Kievului să decidă în termen de 24 de ore dacă vor acorda sprijin militar ţării în cazul unui nou atac al Rusiei. Este o propunere ce echivalează cu o clauză de apărare colectivă similară celei din Tratatul NATO, dar care nu prevede aderarea efectivă la alianţă, şi este promovată de premierul italian Giorgia Meloni. Aceasta se numără printre o serie de opţiuni care sunt elaborate în contextul în care liderii europeni profită de impulsul creat după ce preşedintele Donald Trump a acceptat să susţină garanţiile de securitate pentru ţara devastată de război, scrie Bloomberg, de la care precizăm următoarele.

Planul italian recunoaşte că aderarea Ucrainei la NATO nu este posibilă, dar ar oferi un mecanism de asistenţă colectivă ca cea mai bună opţiune, potrivit unor persoane familiarizate cu deliberările.

Deşi opţiunea unui „NATO” mai „light” ar fi cu mult sub angajamentul de apărare colectivă al alianţei militare prevăzut la articolul 5 din Carta NATO, aceasta ar obliga ţările care au semnat acorduri bilaterale cu Ucraina să se consulte rapid pentru a decide asupra unui răspuns în caz de atac, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să rămână anonime.

Opţiunile ar include apoi furnizarea de sprijin rapid şi susţinut pentru apărarea Kievului, asistenţă economică, consolidarea armatei ucrainene, precum şi impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei, au afirmat sursele.

Nu a fost clar imediat dacă planul ar implica şi trimiterea de trupe în Ucraina de către ţări europene individuale, menţionează Bloomberg.

După întâlnirea de luni de la Casa Albă, oficialii europeni s-au apucat să elaboreze garanţii de securitate, inclusiv un plan de trimitere a trupelor franceze şi britanice în Ucraina, ca parte a unui potenţial acord de pace. Trump a exclus trimiterea de soldaţi americani în Ucraina, dar a spus că SUA ar putea oferi sprijin aerian.

Nu este clar cum se încadrează propunerea Meloni în discuţie. O opţiune pentru mecanismul propus de guvernul ei ar fi un acord bilateral între Roma şi Kiev, semnat în 2024, care conţine acorduri de securitate reciprocă ca model, au spus sursele. Discuţiile sunt în curs şi pot suferi modificări, au avertizat sursele.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat miercuri pentru ziarul italian La Repubblica că ideea lui Meloni „este că NATO - ca alianţă defensivă - ar putea asigura protecţia unei ţări străine precum Ucraina. Alternativ, fiecare ţară ar putea să se angajeze să facă acest lucru. În cele din urmă, se va alege cel mai bun mecanism. Cu siguranţă, cu NATO, ar fi garantată o forţă de descurajare superioară”, a explicat Crosetto.

Meloni a fost primul lider care a propus ca Ucraina să beneficieze de aceleaşi garanţii de securitate ale NATO fără a deveni membru efectiv, o combinaţie ce i-a lăsat perplecşi pe unii diplomaţi aliaţi. În martie, ea a declarat că aceasta ar fi o soluţie mai durabilă decât trimiterea de trupe pe teren.

Articolul 5, piatra de temelie a NATO, prevede protecţia reciprocă în cazul unui atac asupra oricărui membru al pactului atlantic.

Rusia s-a opus ferm aderării Ucrainei la NATO şi a declarat că această perspectivă este unul dintre motivele pentru care a iniţiat o invazie pe scară largă în 2022.

Meloni - care conduce al patrulea guvern cu cea mai lungă durată de mandat din Italia şi este o aliată de lungă durată al lui Zelenski - s-a angajat de câteva luni într-un adevărat exerciţiu de echilibristică, în încercarea de a-l avea pe Trump de partea sa, menţinând în acelaşi timp sprijinul pentru Kiev, şi s-a propus ca „punte de legătură” între cele două maluri ale Atlanticului.

Deşi Meloni şi tabăra ei au fost iniţial consternate în privat de mişcările seismice ale lui Trump în politica externă, relaţia s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimele luni, potrivit Bloomberg.

„A servit acolo o perioadă lungă de timp în comparaţie cu alţii, ei nu rezistă foarte mult, tu ai rezistat mult timp, vei rămâne acolo mult timp”, a complimentat-o Trump luni, la Washington, pe Meloni prezentând-o ca „un mare lider şi o sursă de inspiraţie”.

„Mă bucur că vom începe de la o propunere, care este, să spunem, după modelul articolului 5 şi care a fost italiană la început. Suntem întotdeauna gata să prezentăm propunerile noastre pentru pace, pentru dialog - este ceva ce trebuie să construim împreună”, a spus Giorgia Meloni.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb