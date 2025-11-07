BNR lansează o monedă aniversară dedicată Centenarului Federaţiei Române de Şah

Banca Naţională a României a anunţat că, începând cu data de 10 noiembrie 2025, va lansa în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat dedicată Centenarului Federaţiei Române de Şah, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Moneda are o valoare nominală de 1 leu, un diametru de 37 mm, o greutate de 23,5 grame, cant zimţat şi calitate proof.

Aversul monedei prezintă o compoziţie care include tura şi pionul aşezate pe o tablă de şah, inscripţia „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „1 LEU” şi anul de emisiune „2025”. Pe revers este redat un ceas de şah în prim-plan şi o tablă de şah în fundal, alături de inscripţiile „FEDERATIA ROMANA DE SAH” şi „100 ANI”.

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent, încastrate în pliante de prezentare şi introduse în mape cartonate. Tirajul maxim este de 5.000 de exemplare, iar preţul de vânzare este de 240 lei (fără TVA), incluzând pliantul de prezentare şi mapa cartonată.

BNR precizează că moneda are putere circulatorie pe teritoriul României, iar lansarea în circuitul numismatic se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş.