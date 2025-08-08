Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BNR menţine dobânda-cheie la 6,5% şi avertizează asupra unui salt al inflaţiei în trimestrul III

A.B.
Macroeconomie / 8 august, 15:23

BNR menţine dobânda-cheie la 6,5% şi avertizează asupra unui salt al inflaţiei în trimestrul III

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de astăzi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, a dobânzii Lombard la 7,50% şi a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, potrivit unui comunicat BNR. Nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută rămân neschimbate, potrivit comunicatului băncii centrale.

Rata anuală a inflaţiei a urcat în iunie la 5,66%, de la 5,45% în mai, peste aşteptări, pe fondul scumpirii alimentelor şi combustibililor. BNR prognozează un „amplu salt” al inflaţiei în trimestrul III, determinat de expirarea schemei de plafonare a preţului la energie electrică şi majorarea TVA şi accizelor de la 1 august. Inflaţia este aşteptată să scadă mai lent în următoarele trei trimestre, rămânând pe o traiectorie mai ridicată decât cea anticipată anterior, cu o corecţie abruptă abia în trimestrul III 2026.

Pe plan economic, noile date indică o creştere modestă în trimestrul II, în condiţiile unei cereri interne mixte, scăderi abrupte în construcţii, temperării declinului industrial şi stabilizării deficitului comercial. Piaţa muncii arată semne de slăbire, cu reducerea efectivului salariaţilor şi intenţii de angajare în scădere.

BNR subliniază că „deciziile vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu” şi reiterează importanţa unui „mix echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene”.

Noul Raport asupra inflaţiei va fi prezentat public pe 12 august, iar minuta şedinţei de astăzi va fi publicată pe 21 august. Următoarea şedinţă de politică monetară este programată pentru 8 octombrie 2025.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

