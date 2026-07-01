BNS: Aderarea la OCDE poate aduce României 3,5 miliarde de euro anual

România îşi propune să finalizeze procesul de aderare în cursul anului 2026, la patru ani de la deschiderea negocierilor şi la aproape trei decenii după state precum Polonia sau Ungaria. Până în prezent, România a închis 24 dintre cele 25 de capitole aflate în negociere, fiind în curs finalizarea evaluării privind Deschiderea Pieţei. După încheierea acestui proces, Consiliul OCDE va decide, prin consens, dacă invită România să devină cel de-al 39-lea stat membru al organizaţiei, conform unui comunicat de presă postat de Biroul Naţional Sindical pe pagina oficială.

Studiul BNS arată că aderarea la OCDE reprezintă o oportunitate majoră pentru economia românească, însă beneficiile nu sunt automate şi nu decurg exclusiv din dobândirea statutului de membru. Acestea depind în mod direct de capacitatea statului de a implementa reforme structurale credibile şi de a îmbunătăţi funcţionarea instituţiilor publice.

Potrivit unei informări, realizată de Ministerul Afacerilor Externe şi comunicată BNS, aderarea la OCDE ar putea contribui cu aproximativ 1% din PIB la creşterea economică anuală. Studiul BNS completează această analiză şi estimează că aderarea poate genera suplimentar investiţii străine directe de aproximativ 3,5 miliarde euro anual şi poate reduce costurile de finanţare ale datoriei publice cu aproximativ 840 milioane euro anual, prin scăderea primei de risc a României.

Aceste beneficii sunt însă condiţionate de realizarea unor reforme esenţiale: reducerea deficitului bugetar pe o traiectorie credibilă, diminuarea decalajului de TVA şi îmbunătăţirea calităţii instituţiilor publice. În lipsa acestor reforme, efectele aderării se reduc semnificativ, iar România riscă să transforme un obiectiv strategic într-un succes exclusiv formal.

Unul dintre principalele concluzii ale studiului este că România dispune deja de resurse suficiente pentru consolidarea fiscală fără a transfera costurile asupra populaţiei şi mediului de afaceri prin noi majorări de taxe.

Analiza BNS estimează că reducerea muncii nedeclarate şi diminuarea evaziunii fiscale în domeniul TVA pot genera venituri suplimentare de peste 5% din PIB, valoare care depăşeşte deficitul structural pe care România trebuie să îl corecteze în cadrul procedurii europene de deficit excesiv.

Reducerea muncii nedeclarate nu reprezintă doar o măsură fiscală. Formalizarea economiei conduce la creşterea productivităţii, extinde accesul lucrătorilor şi companiilor la finanţare şi protecţie socială şi elimină avantajele concurenţiale incorecte de care beneficiază firmele care operează în afara economiei oficiale.

BNS atrage atenţia că recomandările OCDE sunt adesea prezentate în mod eronat în spaţiul public ca justificare pentru majorarea taxelor. În realitate, organizaţia acordă prioritate consolidării capacităţii administraţiei fiscale de a colecta eficient impozitele deja existente şi combaterii evaziunii fiscale.

În opinia BNS, există riscul ca autorităţile să substituie şi de această dată reformele structurale prin creşteri de taxe şi impozite, invocând în mod nejustificat procesul de aderare la OCDE. O asemenea abordare ar afecta competitivitatea economiei, investiţiile şi puterea de cumpărare, fără să rezolve cauzele reale ale dezechilibrelor bugetare.

BNS consideră că aderarea României la OCDE trebuie să reprezinte începutul unei etape de modernizare a administraţiei şi de consolidare a economiei, nu un pretext pentru transferarea costurilor ajustării fiscale asupra contribuabililor corecţi.

Mesajul central al studiului este clar: înainte de a introduce noi taxe sau de a majora impozitele existente, statul trebuie să colecteze eficient ceea ce are deja de colectat, să reducă economia gri şi evaziunea fiscală şi să implementeze reformele pe care chiar OCDE le recomandă.

În concluzie, Efectul OCDE nu este produs de aderarea în sine, ci de reformele care trebuie să o însoţească. România poate obţine investiţii mai mari, costuri mai mici de finanţare şi o economie mai competitivă numai dacă modernizează administraţia fiscală şi îşi consolidează instituţiile, nu dacă încearcă să acopere deficitul bugetar prin noi poveri fiscale asupra contribuabililor.