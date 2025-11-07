Bogdan Ivan: „Boc şi Băsescu au lăsat dezastru în urmă şi acum se îmbracă în alte haine ca să dea lecţii României”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a lansat vineri, în cadrul Congresului PSD de la Romexpo, critici dure la adresa foştilor lideri PDL, acuzându-i că, după ce „au lăsat în urmă dezastru”, încearcă acum „să dea lecţii despre cum se conduce România”.

„Dezastrul lăsat de Boc şi Băsescu şi alţi PDL-işti, care acum se îmbracă în alte haine şi încep să dea lecţii despre cum se conduce România, nu trebuie uitat”, a declarat Bogdan Ivan, propus pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului.

Ministrul a afirmat că aceia „care şi-au bătut joc de români acum 15 ani” încearcă să revină în prim-plan cu aceleaşi metode. „Ei, cei care şi-au bătut joc de români acum 15 ani, vor să vină din nou cu aceleaşi metode să ne explice cum în România totul e haos şi nu se poate face nimic. Noi suntem cei responsabili să facem treabă de acum înainte”, a spus Ivan.

Acesta a subliniat că PSD trebuie să rămână un partid al echipei, nu al „eroilor singuratici”. „PSD şi România nu mai au nevoie de eroi singuratici, ci de echipe şi de oameni care ştiu să construiască împreună - oameni cu experienţă de viaţă, dar şi tineri care acum păşesc în viaţa reală”, a adăugat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a menţionat explicit numele fostului preşedinte Traian Băsescu şi al fostului premier Emil Boc, în prezent membru al PNL, afirmând că aceştia „nu pot rescrie istoria şi nu pot da lecţii după ce au adus România în pragul austerităţii”.