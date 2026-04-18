Bogdan Ivan: ”Investiţii în producţia şi transportul de energie şi gaze naturale, negociate la Washington”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, sâmbătă, că a discutat, în timpul vizitei în SUA, cu oficiali ai mai multor structuri pe tema celor mai importante proiecte energetice ale României, informează news.ro.

”Investiţii de 3.5 miliarde de euro în producţia şi transportul de energie şi gaze naturale, negociate la Washington! În această săptămână am avut întâlniri la cel mai înalt nivel cu Banca Mondială, administraţia americană, Department of Energy, US EXIM Bank, State Department, DFC şi MIGA/IFC pentru a atrage finanţare şi parteneriate pentru cele mai importante proiecte energetice ale României”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, s-a obţinut concret o finanţare de până la 3 miliarde de dolari pentru modernizarea Unităţii 1 de la Cernavodă şi s-a discutat despre finanţarea Unităţilor 3 şi 4, inclusiv cu US EXIM Bank.

”Am obţinut sprijin direct pentru proiectele din Marea Neagră, pentru infrastructura de transport al gazelor şi pentru întărirea rolului României în regiune. În paralel, am securizat o finanţare de 495 de milioane de dolari pentru dezvoltarea reţelei de transport gaze şi interconectare regională”, a mai transmis minsitrul.

Bogdan Ivan precizează că Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă înseamnă aproximativ 19.000 de locuri de muncă şi 33% energie nucleară în producţia naţională.

”În acelaşi timp, am obţinut derogarea OFAC pentru rafinăria Petrotel până la 29 octombrie 2026. Petrotel asigură 21% din producţia naţională, iar odată cu repornirea rafinăriei ne putem acoperi integral necesarul de benzină, peste 60% din consumul de motorină şi o parte importantă din consumul de combustibil pentru aviaţie”, a mai precizat ministrul.

Potrivit lui Ivan, ”toate aceste demersuri au un singur scop: mai multă stabilitate, mai puţină dependenţă şi costuri mai predictibile pentru români”.

Mai mulţi miniştri ai Guvernului Bolojan s-au aflat în SUA în această săptămână.