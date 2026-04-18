Bogdan Ivan: ”Prima turbină pe gaz a centralei electrice de la Mintia va intra în probe până în iunie”

S.B.
Politică / 18 aprilie, 21:22

Prima turbină pe gaz a centralei electrice Mass Mintia Power Plant, din localitatea Mintia, va intra în probe până în luna iunie, iar cea de-a doua până în luna august, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii companiei, în timpul unei vizite pe care ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a efectuat-o pe şantierul noii capacităţi de producţie, informează Agerpres.

În context, ministrul Energiei a subliniat importanţa ca România să aibă cât mai mulţi producători de energie electrică, apreciind că, astfel, preţul acesteia va putea să scadă.

"România, pentru a putea scădea preţurile energiei electrice, atât la consumatorii casnici, cât şi la cei industriali, trebuie să producă mai multă energie. Ţinta directă pe care o am la Ministerul Energiei este aceasta: mai multă energie, care automat scade preţul şi care creează în acelaşi timp condiţii pentru companiile din ţara noastră de a fi competitive şi de a ajunge într-o fază în care să fie atractivă România pentru orice investitor potenţial din ţara noastră. În acest punct de vedere avem o proiecţie pe următorii 10 ani. Ştim cât vom pune în funcţiune la finalul anului 2026, 2027, 2030, 2035", a declarat Bogdan Ivan.

El a mai arătat că centrala electrică de la Mintia este cea mai mare investiţie din România, în domeniul producţiei de energie electrică, cu o valoare de 1,2 miliarde de euro.

"E un proiect extrem de important, de interes naţional, care ne-a inspirat pentru a veni cu o nouă legislaţie în materie de proiecte de producţie, transport şi stocare a energiei electrice din ţara noastră. Avem deja un proiect de ordonanţă prin care acele investiţii, care sunt mai mari de 300 de milioane de euro în domeniul energetic, vor fi considerate de interes naţional, vor beneficia de o serie de avantaje care să grăbească emiterea tuturor autorizaţiilor şi suport direct din partea statului pentru că aceste investiţii să fie puse în practică de urgenţă", a spus ministrul Energiei.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Niţulescu, a precizat că, după efectuarea testelor la primele două turbine pe gaz, acestea vor fi operaţionale la începutul lunii octombrie, moment la care vor injecta în sistemul energetic naţional 1.097 de MW.

Ulterior, la începutul anului 2027, centrala va fi operaţională cu o producţie de 1.700 MW.

Reprezentanţii Mass Global Energy au mulţumit autorităţilor pentru sprijinul de care s-au bucurat în realizarea investiţiei, reliefând faptul că, în prezent, la centrala electrică de la Mintia lucrează circa 950 de angajaţi, urmând ca numărul lor să depăşească 1.000 de persoane.

Centrala electrică Mass Mintia, cu o putere instalată de 1.700 MW, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte energetice aflate în dezvoltare în România şi cea mai mare centrală pe gaz din Europa.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444


