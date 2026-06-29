Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Ivan: ”PSD susţine în Parlament prelungirea cu încă trei luni a reducerii accizei pe litrul de motorină”

S.B.
Politică / 29 iunie, 18:02

Bogdan Ivan: ”PSD susţine în Parlament prelungirea cu încă trei luni a reducerii accizei pe litrul de motorină”

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a anunţat luni că PSD susţine printr-un amendament depus în Parlament prelungirea reducerii accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani, cu încă trei luni, informează Agerpres.

"În urma unei analize foarte serioase pe care am făcut-o cu specialişti din domeniu, am constatat faptul că o eventuală eliminare a situaţiei de criză şi a plafonării adaosurilor comerciale şi eliminării a 36 de bani pe litru de motorină standard ar duce la o creştere a preţului carburantului pentru populaţie şi pentru companiile din România, odată cu ieşirea din vigoare a Ordonanţei, la data de 30 iunie. Prin urmare, am depus împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat un amendament în comisiile de specialitate prin care am cerut prelungirea acestei perioade cu încă 3 luni de zile, pentru a păstra un cuantum al preţului motorinei standard la un nivel cât mai jos", a anunţat fostul ministru al Energiei.

Bogdan Ivan a arătat că, dacă acest proiect nu va trece de comisii şi de plen în ziua de mâine, automat vom putea asista cu toţii la o creştere a preţului motorinei standard începând cu ziua de miercuri.

"Este un proiect extrem de important. Pe această cale, fac apel la toate partidele care sunt astăzi în Parlament să vină să susţină acest proiect extrem de important prin care ne asigurăm că acest conflict în Orientul Mijlociu va pune presiune şi mai mare asupra bugetului românilor şi a companiilor din ţara noastră", a spus el.

Ivan a menţionat că arată încă o dată cât de important este să avem un guvern stabil, pentru că în momentul de faţă, guvernul nu poate să emită o astfel de ordonanţă.

"Acea ordonanţă a fost iniţiată tot de un ministru PSD, eu, când eram ministrul Energiei şi vreau să ştie toţi oamenii de acasă că în continuare, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziţie, noi cei din Partidul Social Democrat suntem preocupaţi în continuare de problemele oamenilor şi căutăm prin pârghii parlamentare, pentru că doar pe astea le avem la dispoziţie astăzi, să luăm măsuri prin care să limităm efectele negative asupra populaţiei şi asupra companiilor din ţara noastră", a mai afirmat Bogdan Ivan.

Fostul ministru a subliniat că este vorba despre exact acelaşi proiect de lege care a fost valabil timp de trei luni de zile, dar acum vor să-l prelungească încă trei luni de zi în aceeaşi formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea adaosului comercial pentru companii, o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă şi reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb