Bogdan Ivan acuză: PNL s-a opus prelungirii plafonării adaosului comercial pentru carburanţi

Deputatul PSD Bogdan Ivan a publicat un mesaj pe Facebook în care acuză PNL că a blocat, în Parlament, prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecţie pe piaţa carburanţilor, ceea ce ar putea duce la scumpirea benzinei şi motorinei începând de mâine, conform postării citate. Ivan susţine că, deşi comisiile pentru industrii, muncă şi politică economică au dat avize favorabile, PNL a refuzat să convoace şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, condusă de Bogdan Huţucă, blocând astfel adoptarea actului normativ, potrivit aceleiaşi surse.

Liderul deputaţilor PSD precizează că, împreună cu Ovidiu Popa, a depus amendamente pentru ca măsurile de limitare a adaosului comercial la benzină şi motorină să continue până la 30 noiembrie 2026, dar decizia PNL a împiedicat acest lucru, conform mesajului. Ivan încheie afirmând că nota de plată nu va fi achitată de cei care au ridicat mâna împotrivă, ci de fiecare român, potrivit postării citate.