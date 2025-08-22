Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Ivan: Am emis ordinul de ministru, prin care se alocă 50 de milioane de lei pentru minerii din Valea Jiului

I.S.
Politică / 22 august, 15:49

Bogdan Ivan: Am emis ordinul de ministru, prin care se alocă 50 de milioane de lei pentru minerii din Valea Jiului

Cinci zeci de milioane de lei au fost viraţi în conturile Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) pentru achitarea cât mai rapidă a salariilor celor 2.200 de mineri, a anunţat ministrul Economiei, Bogdan Ivan, într-un mesaj video postat pe Facebook.

„În urmă cu două zile, am fost informat despre situaţia dificilă de la CEVJ, unde 2.200 de oameni, care lucrează în condiţii foarte grele şi îşi pun viaţa în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu şi-au primit salariile la timp. În doar 24 de ore, am adoptat, împreună cu ministrul Finanţelor, alţi colegi miniştri şi premierul României, o ordonanţă de guvern care creează cadrul legal necesar. Mai devreme am emis şi ordinul de ministru prin care se pot aloca 50 de milioane de lei, în prima etapă, pentru plata imediată a salariilor oamenilor care au muncit în condiţii dificile şi care trebuie plătiţi la timp”, a declarat ministrul.

Bogdan Ivan a criticat conducerea companiei pentru că nu a informat la timp autorităţile cu privire la lipsa fondurilor necesare plăţii salariilor. „Nu mi se pare corect ca cei responsabili de plata salariilor să nu îşi facă treaba şi să ne anunţe doar pe ultima sută de metri. Am acţionat pentru oameni, care au nevoie de aceşti bani, şi în cel mai scurt timp sumele vor fi virate”, a adăugat ministrul.

Salariile minerilor şi energeticienilor din cadrul CEVJ au întârziat miercuri, generând nemulţumire în rândul angajaţilor. „Conducerea CEVJ a notificat miercuri dimineaţă Sindicatul Muntele că salariile nu se vor acorda conform CCM în vigoare în data de 20 august. Facem apel la ministrul Energiei şi la premier să găsească soluţii rapide pentru rezolvarea situaţiei”, a declarat preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Acesta a precizat că actuala conducere a companiei ar fi trebuit să insiste în ultimele două săptămâni la Ministerul Energiei pentru adoptarea unui act normativ care să asigure fondul de salarii la timp.

În replică, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, a explicat că întârzierea a fost generată de necesitatea clarificării unor aspecte legale între Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei pentru deblocarea a 270 milioane lei proveniţi din certificatele de CO2.

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care sunt alocate fonduri pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. Potrivit comunicatului, suplimentarea fondurilor va permite atât finanţarea lucrărilor de punere în siguranţă a subteranului, cât şi achitarea drepturilor salariale şi a plăţilor compensatorii pentru angajaţii afectaţi.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.08.2025, 16:47)

    ce favor mon cher , ce favor !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb