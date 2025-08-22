Bogdan Ivan: Am emis ordinul de ministru, prin care se alocă 50 de milioane de lei pentru minerii din Valea Jiului

Cinci zeci de milioane de lei au fost viraţi în conturile Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) pentru achitarea cât mai rapidă a salariilor celor 2.200 de mineri, a anunţat ministrul Economiei, Bogdan Ivan, într-un mesaj video postat pe Facebook.

„În urmă cu două zile, am fost informat despre situaţia dificilă de la CEVJ, unde 2.200 de oameni, care lucrează în condiţii foarte grele şi îşi pun viaţa în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu şi-au primit salariile la timp. În doar 24 de ore, am adoptat, împreună cu ministrul Finanţelor, alţi colegi miniştri şi premierul României, o ordonanţă de guvern care creează cadrul legal necesar. Mai devreme am emis şi ordinul de ministru prin care se pot aloca 50 de milioane de lei, în prima etapă, pentru plata imediată a salariilor oamenilor care au muncit în condiţii dificile şi care trebuie plătiţi la timp”, a declarat ministrul.

Bogdan Ivan a criticat conducerea companiei pentru că nu a informat la timp autorităţile cu privire la lipsa fondurilor necesare plăţii salariilor. „Nu mi se pare corect ca cei responsabili de plata salariilor să nu îşi facă treaba şi să ne anunţe doar pe ultima sută de metri. Am acţionat pentru oameni, care au nevoie de aceşti bani, şi în cel mai scurt timp sumele vor fi virate”, a adăugat ministrul.

Salariile minerilor şi energeticienilor din cadrul CEVJ au întârziat miercuri, generând nemulţumire în rândul angajaţilor. „Conducerea CEVJ a notificat miercuri dimineaţă Sindicatul Muntele că salariile nu se vor acorda conform CCM în vigoare în data de 20 august. Facem apel la ministrul Energiei şi la premier să găsească soluţii rapide pentru rezolvarea situaţiei”, a declarat preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Acesta a precizat că actuala conducere a companiei ar fi trebuit să insiste în ultimele două săptămâni la Ministerul Energiei pentru adoptarea unui act normativ care să asigure fondul de salarii la timp.

În replică, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, a explicat că întârzierea a fost generată de necesitatea clarificării unor aspecte legale între Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei pentru deblocarea a 270 milioane lei proveniţi din certificatele de CO2.

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care sunt alocate fonduri pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. Potrivit comunicatului, suplimentarea fondurilor va permite atât finanţarea lucrărilor de punere în siguranţă a subteranului, cât şi achitarea drepturilor salariale şi a plăţilor compensatorii pentru angajaţii afectaţi.