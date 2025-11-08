Bogdan Ivan discută la Washington despre finanţarea proiectelor nucleare şi energetice ale României

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a avut discuţii „la cel mai înalt nivel al administraţiei de la Washington”, în cadrul unei întâlniri la Atena, privind dezvoltarea proiectelor de energie nucleară civilă, hidroenergie, gaze naturale şi tehnologie în România, potrivit unei postări pe Facebook.

Întrevederea a avut loc cu Doug Burgum, secretarul de interne al SUA, şi Jarrod Agen, şeful Energy Dominance Council de la Casa Albă. Discuţiile au vizat „finanţarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, reactoarele modulare mici (SMR), exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră şi construcţia coridorului de LNG (gaz natural lichefiat) care să asigure aprovizionarea ţărilor din Europa Centrală şi de Sud-Est cu energie la un preţ competitiv”.

„Suntem deja la nivel de proiecte concrete şi am câştigat încrederea partenerilor americani pentru că am prezentat proiecte solide şi cifre clare. Scopul meu este să aduc investiţii şi tehnologie de vârf în România, prin colaborare directă şi pragmatică cu partenerii americani”, a declarat Bogdan Ivan.