Bogdan Ivan: Facturile la energie, problemă de securitate naţională. ANRE trebuie să verifice toţi furnizorii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan în legătură cu scandalul facturilor la energie emise cu întârziere, că a trimis o adresă fermă către ANRE prin care a solicitat verificarea tuturor furnizorilor şi aplicarea legii acolo unde se constată nereguli. El a subliniat că TVA-ul se plăteşte în momentul emiterii facturii, iar banii merg direct la stat, nu la furnizori.

„Dacă s-au făcut astfel de practici, furnizorii vor fi sancţionaţi de Protecţia Consumatorului, Consiliul Concurenţei şi ANRE. Nu ştiu ce raţionament au avut, dar ei nu au de câştigat, pentru că TVA-ul ajunge la bugetul de stat”, a explicat Ivan.

Ministrul a atras atenţia că adevărata problemă nu ţine doar de TVA, ci de modul în care se formează preţul energiei. România a ajuns să importe până la 20% din consumul de energie în perioadele de vârf, deşi în urmă cu un deceniu era exportator net şi avea printre cele mai mici tarife din UE. „Ziua exportăm energie la preţuri mici, iar seara o importăm de 700-1000 de ori mai scump”, a punctat Ivan.

El a menţionat şi întârzierile majore în implementarea proiectelor de producţie care ar fi trebuit să înlocuiască termocentralele pe cărbune, în contextul angajamentelor din planul de decarbonizare.

„Nu o să stau pasiv. Am discutat cu ANRE, producători şi distribuitori, am identificat soluţii şi instrumente financiare pentru următoarele 6-18 luni”, a spus ministrul.

Întrebat despre posibile sesizări penale, Ivan a răspuns că nu poate trimite dosare incomplete, dar că anumite situaţii deja au fost înaintate organelor competente. „Odată ce voi prezenta toate datele în faţa CSAT, sunt convins că se vor lua măsurile necesare”, a precizat el.

Ministrul a subliniat că preţul energiei este o chestiune de securitate naţională, întrucât influenţează costul final al produselor între 7% şi 80%. „Energia activă reprezintă sub 50% din preţul final al facturii. Creşterea continuă a tarifelor pune o povară uriaşă pe fiecare român şi pe fiecare companie”, a concluzionat Bogdan Ivan.