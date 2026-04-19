Bogdan Ivan: "Lumea întreagă trece printr-o perioadă dificilă"

S.B.
Politică / 19 aprilie, 15:01

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că întreaga lume trece printr-o perioadă dificilă, iar efectele se vor simţi în următoarele luni, informează news.ro.

”Nu mai putem sta închistaţi în tabele Excel când lumea se schimbă”, a spus Ivan.

”Colegii noştri din PSD au făcut foarte multe lucruri bune şi în administraţia locală, şi la guvernare, dar nu am ştiut să le spunem răspicat şi explicit atât cât ar fi trebuit. Şi cred că avem de învăţat din lecţia asta. Cred că ceea ce ar trebui să guverneze în aceste zile e speranţa. Oamenii cu care mă întâlnesc pe stradă întreabă: ce faceţi cu ţara asta? Eu când ies cu prietenii mei la o pizza, oameni care nu au treabă cu politica întreabă: ce faceţi cu ţara asta? (...). Ceea ce a început preşedintele partidului, secretarul general, în urmă cu o lună, mi se pare lucrul corect pe care trebuie să îl facem, să stabilim că PSD este partidul numărul unu în România, este principalul partid de guvernământ şi trebuie ca vocea lui să fie auzită. Dacă nu, îşi va face dreptate singur. Suntem în această situaţie în care nu acceptăm să fim călcaţi pe cap de nimeni (...) Putem să fim cei care să îi unim cu adevărat pe români (...)”, a declarat Bogdan Ivan, duminică, la Conferinţa extraordinară a PSD Sector 4.

Ivan a transmis că întreaga lume trece acum printr-o perioadă dificilă.

”Lumea întreagă trece printr-o perioadă dificilă şi o să simţim efectele în următoarele luni de zile. Faptul că 40 la sută din fertilizatorii mondiali trebuia să treacă prin acea strâmtoare şi nu ajung acum la culturile de primăvară cauzează automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri şi în iarnă. Faptul că avem preţuri atât de mari la combustibili şi lipsă de combustibili în anumite state reprezintă o provocare şi vom avea de lucru. Chiar dacă mâine se închide acest război, încă 6-9 luni de zile vom simţi efectele negative, iar toate aceste lucruri, ca stat, trebuie să fii pregătit. Nu mai putem sta închistaţi în tabele Excel când lumea se schimbă într-o viteză excepţională. Suntem într-o altă dinamică în care, dacă nu suntem agili, dacă nu suntem pe aceeaşi voce, ţara asta o să aibă probleme uriaşe (...)”, a declarat Bogdan Ivan.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

»=
?

