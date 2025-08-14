Bolojan: ”Am acceptat funcţia de premier, cu riscul să-mi compromit imaginea publică”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, despre impasul în care se află coaliţia aflată la guvernare, care nu s-a reunit în ultima perioadă, după ce USR a criticat organizarea de funeralii de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, criticile ofensându-i pe cei de la PSD, potrivit news.ro.

Bolojan a afirmat, în contextul discuţiei despre impasul din coaliţie, că a acceptat funcţia de premier ştiind că îşi poate compromite imaginea publică prin măsurile nepopulare pe care le promovează. ”Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci de acolo şi cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică”, a arătat Bolojan, subliniind că e cert că partidele din coaliţie trebuie să se ”adune cât mai repede posibil”.

”Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situaţie în care comunicarea şi şedinţele coaliţiei nu s-au derulat în condiţii normale. Eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie care au decis să facă această coaliţie pentru a scoate România din situaţia în care tot partidele, o bună parte, cel puţin PNL şi PSD care facem parte din această coaliţie, avem o mare responsabilitate pentru tema asta. Eu întotdeauna am recunoscut că PNL, ca partid care a fost în guvernare în aceşti ani, are o responsabilitate importantă şi ţine de noi să corectăm aceste lucruri. Şi eu cred, deci, că în zilele următoare lucrurile se vor debloca şi vom putea să facem paşi importanţi pentru a adopta acest pachet. V-am spus, dacă nu adoptăm acest pachet, credeţi-mă că nu este niciun fel de bucurie, că nu e niciun fel de câştig să fii premierul României într-o astfel de situaţie”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi 24, miercuri seară.

Preşedintele interimar al PNL a arătat că şi-a asumat faptul că imaginea sa publică ar putea avea de suferit, în urma măsurilor dure adoptate, dar a dat de înţeles că, dacă nu poate implementa ce şi-a propus, nu are de ce rămâne în funcţie.

”Eu am acceptat pur şi simplu această mare responsabilitate ştiind că, cu măsurile pe care le voi adopta, risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. Dacă România trece prin această situaţie, înseamnă că am făcut ceea ce trebuie pentru ţara noastră când a venit vremea. Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci de acolo şi cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică. Dar e cert că trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri care sunt necesare şi să facem ceea ce este necesar pentru ţara noastră, pentru stabilitatea ei bugetară, economică şi în felul acesta să le transferăm oamenilor încrederea că ştim ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă şi să îi facem, nu să ne aplaude, că nu vor face asta, ci să înţeleagă lucrurile pe care le facem în aşa fel încât să putem trece mai uşor şi împreună să creăm condiţii pentru ca România să se relanseze la începutul anului viitor”, a adăugat Ilie Bolojan.