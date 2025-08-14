Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan: ”Anul acesta nu vom mai semna contracte noi prin Programul Anghel Saligny”

S.B.
Politică / 14 august, 09:47

Bolojan: ”Anul acesta nu vom mai semna contracte noi prin Programul Anghel Saligny”

Premierul Ilie Bolojan anunţă că anul acesta nu se vor semna contracte noi pe fonduri din cadrul Programului ”Anghel Saligny”, potrivit news.ro.

Şeful Guvernului explică faptul că plăţile pentru contractele deja semnate şi date în plată vor fi eşalonate pe o perioadă de trei ani.

Ilie Bolojan a afirmat că, în cadrul Programului ”Anghel Saligny”, au fost semnate mii de contracte, a căror valoare totală este de aproape 52 de miliarde de lei, sumă din care aproape jumătate a fost dată în plată.

”Practic, în fiecare localitate din România, din bani guvernamentali se face câte ceva. O stradă care se asfaltează, o reţea de apă, lucrări de gaz. În felul acesta am început foarte multe lucrări fără să calculăm dacă avem banii să acoperim cheltuielile care vin dinspre constructori într-un timp de doi-trei ani de zile. Gândiţi-vă că nu avem aceşti bani şi atunci ce am decis, şi în aceste zile închidem aceste decizii: anul acesta nu vom mai semna contracte noi, nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată vor fi eşalonate în următorii trei ani de zile”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

Premierul a explicat că Guvernul nu mai dispune de spaţiu fiscal pentru alocarea de bani către localităţi, în condiţiile în care anul acesta şi în 2026 se vor înregistra ”vârfuri de plată” pentru proiecte finanţate din fonduri europene, cu cofinanţare de la bugetul naţional.

El a anunţat că, pe programul de dezvoltare locală, se vor face bugetări multianuale, iar cei care au demarat proiecte pe Programul ”Anghel Saligny” vor putea accesa credite dacă vor să finalizeze mai repede proiectele.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb