Bolojan: ”Anul acesta nu vom mai semna contracte noi prin Programul Anghel Saligny”

Premierul Ilie Bolojan anunţă că anul acesta nu se vor semna contracte noi pe fonduri din cadrul Programului ”Anghel Saligny”, potrivit news.ro.

Şeful Guvernului explică faptul că plăţile pentru contractele deja semnate şi date în plată vor fi eşalonate pe o perioadă de trei ani.

Ilie Bolojan a afirmat că, în cadrul Programului ”Anghel Saligny”, au fost semnate mii de contracte, a căror valoare totală este de aproape 52 de miliarde de lei, sumă din care aproape jumătate a fost dată în plată.

”Practic, în fiecare localitate din România, din bani guvernamentali se face câte ceva. O stradă care se asfaltează, o reţea de apă, lucrări de gaz. În felul acesta am început foarte multe lucrări fără să calculăm dacă avem banii să acoperim cheltuielile care vin dinspre constructori într-un timp de doi-trei ani de zile. Gândiţi-vă că nu avem aceşti bani şi atunci ce am decis, şi în aceste zile închidem aceste decizii: anul acesta nu vom mai semna contracte noi, nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată vor fi eşalonate în următorii trei ani de zile”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

Premierul a explicat că Guvernul nu mai dispune de spaţiu fiscal pentru alocarea de bani către localităţi, în condiţiile în care anul acesta şi în 2026 se vor înregistra ”vârfuri de plată” pentru proiecte finanţate din fonduri europene, cu cofinanţare de la bugetul naţional.

El a anunţat că, pe programul de dezvoltare locală, se vor face bugetări multianuale, iar cei care au demarat proiecte pe Programul ”Anghel Saligny” vor putea accesa credite dacă vor să finalizeze mai repede proiectele.