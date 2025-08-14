Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan: ”Dacă ne vom opri la jumătatea drumului, lucrurile se vor termina prost”

S.B.
Politică / 14 august, 09:42

Bolojan: ”Dacă ne vom opri la jumătatea drumului, lucrurile se vor termina prost”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”, potrivit news.ro.

”Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, atrage atenţia premierul, subliniind că va face tot ce ţine de el ca atât pachetul de măsuri propus, cât şi măsurile complementare să fie adoptate.

”Acest pachet 2, dat fiind complexitatea lui, dat fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere, în termeni reali, şi eu sper că cel mai târziu până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care e adevărat că le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat. Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situaţia în care nu am conştientizat practic situaţia dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp. Nu mai avem bani să finanţăm cu sume atât de mari toate autorităţile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanţare şi trebuie să avem autorităţi locale mai eficiente, aceasta este realitatea, orice s-ar spune”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

El a spus că, dacă acest al doilea pachet de măsuri nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.

”Noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie, pentru că şi atunci au fost companiile de rating şi a fost o inflexiune în evaluarea României, dar dacă nu adoptăm acest pachet, din nou vom ajunge în situaţia în care vom intra într-o fundătură. Aici, ce trebuie să facem? Degeaba ai crescut nişte taxe, dacă nu acoperi găurile negre care sunt în economie, degeaba ai făcut un singur pas, dacă n-ai făcut toţi paşii necesari ca să treci această punte a dificultăţilor. Şi eu am încredere şi fac în fiecare zi tot ceea ce ţine de mine şi colegii mei pentru a trece România prin această perioadă dificilă şi am încredere că, dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, care se văd evident din orice analiză economică că trebuie făcute, vom trece România prin această situaţie dificilă. Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare datorită presiunilor financiare mari pe care le avem. Acum, în această toamnă. Ăsta este adevărul. E un risc foarte mare fără pachetul 2 şi fără alte măsuri complementare pachetului 2 pe care trebuie să le luăm în continuare, riscul ca în toamnă, de exemplu, când există o evaluare, în octombrie, la Consiliul Miniştrilor de Finanţe, să fie negativă pentru România este destul de mare şi eu cât timp sunt premier încerc să fac tot ceea ce ţine de mine pentru a evita situaţii de genul acesta. Şi voi face tot ce este posibil să-i convin pe toţi colegii să mergem înainte”, a adăugat prim-ministrul.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb