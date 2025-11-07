Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan: ”Nici o numire pe care am făcut-o nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare”

S.B.
Politică / 7 noiembrie, 09:45

Bolojan: ”Nici o numire pe care am făcut-o nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare”

Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări, joi, că de când este premier, nici o numire pe care a făcut-o, care a depins de el, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, el precizând, despre calitatea clasei politice din România, cî este cea pe care o avem, cu bune şi cu rele şi şi votul pe care l-am avut împotriva lumii politice arată şi nivelul calităţii clasei politice, informează news.ro.

”Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o, care a depins de mine, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, numiri sau alte elemente de genul acesta, iar ceea ce se întâmplă, gândiţi-vă, în spatele unor numiri, aici nu a fost cazul de nicio numire, ca să ne înţelegem foarte bine, oameni care încearcă să-şi susţină persoane pe o poziţie sau alta, nu are niciun fel de legătură cu vreo numire”, a declarat premierul Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a mai spus că a considerat întotdeauna, atunci când eşti pe funcţie publică şi oamenii au probleme, mai ales lucruri care ţin de tine, să poţi discuţi cu ei.

”Una este să primeşti pe cineva în audienţă şi alta este să ţi se ceară lucruri care nu sunt la locul lor şi nu mi s-a cerut aşa ceva, şi, în al treilea rând, alta este să şi acţionezi în sensul acesta şi nu s-a acţionat sub nicio formă în acest sens, pentru că altfel, cu siguranţă, cei cu care se vorbeşte, la un moment dat, pot să şi spună aceste lucruri”, a precizat şeful Executivului.

”Calitatea clasei politice din România este cea pe care o avem, cu bune şi cu rele, şi votul pe care l-am avut împotriva lumii politice arată şi nivelul calităţii clasei politice. Dar vă daţi seama, când ajungi să conduci o organizaţie în care găseşti toţi oamenii pe funcţii, în care oamenii par de bună credinţă, nu ai cum să te apuci să schimbi toată lumea, şi cel puţin premisa de la care am pornit întotdeauna este că oamenii sunt corecti şi de bună credinţă, nu pot pleca de la altă premisă. În condiţiile în care un om care este într-o activitate publică, politică, face lucruri în această activitate care încalcă nişte principii ale normalităţii sau intră în tot felul de afaceri dubioase, în fapte de corupţie, îşi asumă răspunderea pentru asta, iar PNL, în această situaţie, în care are acest control judiciar, a luat măsura corectă de a suspenda. Nu dăm noi sentinţe, respectăm prezumpţia de nevinovăţie, respectăm instituţiile statului care, sigur, îşi fac datoria”, a menţionat Bolojan.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 09:53)

    Respect Domnule Bolojan !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 09:57)

    ba, e fix contrariul, orice afirmatie a ta demonstreaza invers.

    negi evidenta si ajungi sa minti pana crezi in propriile minciuni. 

    azi cu cine te intalnesti in biroul de premier? cu nutu, cu sportivii, cu sidonia?

    biroul ala a ajuns sa fie controlat de interlopi. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 10:28)

    Poate vreți să ziceți dle Bolojan eventual ca nu ați făcut-o conștient dar ați făcut-o sigur. Dar nici varianta asta n-o cred pentru ca viața e făcută din compromisuri și refuz să cred ca un politician nu a făcut niciunul. Doar ca pe mine ma interesează să văd o direcție și determinare la o guvernare nu acțiuni haotice, aș vrea să văd planuri strategice ca la șah nu 1-2 mutări pe termen scurt care sunt blocate instant.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

