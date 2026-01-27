Bolojan: ”Nu a existat o discuţie legată de impozitarea progresivă în ultimele luni, în coaliţie”

Premierul Ilie Bolojan declară că nu a avut loc o discuţie legată de impozitarea progresivă în ultimele luni în coaliţie şi a explicat că această formulă are nevoie de cel puţin un an, un an şi jumătate de modificări în sistemul finanţelor pentru a fi aplicată, potrivit news.ro.
El a menţionat că în momentul de faţă nu suntem pregătiţi pentru aplicarea unei astfel de măsuri.
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, la RFI România, dacă ar accepta impozitarea progresivă, propunere susţinută de PSD.
”În momentul de faţă, nu a fost o discuţie legată de acest subiect în ultimele luni, în coaliţie. Sigur, fiecare partid poate să declare ceea ce consideră de cuviinţă. În termeni reali, această formulă, care este aplicată într-adevăr în multe state europene, are nevoie cel puţin de un an de zile, un an şi jumătate de modificări în sistemele finanţelor ca să poată fi aplicată şi noi nu suntem în momentul de faţă pregătiţi pentru această chestiune”, a declarat Ilie Bolojan.
El a argumentat că este greu să iei multe măsuri care să însemne, pe de o parte, consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale şi tot ce înseamnă pachetele fiscale care au fost adoptate şi în acelaşi timp să faci şi ”alte lucruri care să-ţi dea sistemele peste cap”.
Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, a readus recent în discuţie impozitarea progresivă, ca o soluţie pentru „un sistem fiscal mai echitabil”, în contextul creşterilor mari de taxe, apreciind că majorarea impozitelor pe proprietate i-a afectat în special pe românii cu venituri mici.
„Nu cei cu venituri mari din această ţară sunt problema atunci când vorbim despre impozitele pe proprietate. Nu o să fiu aici ridicol şi să zic că bugetul familiei a avut un impact enorm din chestiunea asta. Dar pentru oamenii cu venituri mici, această impozitare s-a simţit foarte mult şi asta este o problemă”, a spus ministrul Muncii.
În acest context, Florin Manole a readus în discuţie impozitarea progresivă. „Asta este singura soluţie pentru orice ţară civilizată din Uniunea Europeană. Singura soluţie este impozitarea progresivă”, a spus Florin Manole.
Potrivit ministrului Muncii, aceasta este soluţia „pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici şi pe cei cu venituri mari”.
„Impozitarea progresivă are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale şi analize care arată cât de mulţi bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”, a mai spus Florin Manole.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 14:51)
Lasa-ne mincinosule! Du-te la Oradea si lasă că ne descurcam mult mai bine fara incompetenta ta crasa!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 15:04)
Până la urmă acolo se va ajunge.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 15:53)
escrocul bolojean si pnl nu vrea Impozitarea progresivă a hotilor si infractorilor economici.
a salariilor nesimtite aga, asf etc si a pensiilor speciale care sunt tot furt.
a pnlistilor cu 10 posturi platite la stat.
4. Ironic
(mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 16:05)
Domnu Bolojan, daca nu se poate lua de la bogați mai bine luați de la pensionari inca 10%! Si tva la 25%. Bogați au si ei nevoile lor si chiar mai mari decat o băbuță, aceea poate sta si fara concedii si fara mese îmbelșugate, ce-i mai trebuie? Important e ca cei cu salarii mari sa o duca bine! Nu contează ca in Europa 90% din tari au sistem progresiv, nu e bine!
5. Ipocrizia min Manole ,e de poveste !
(mesaj trimis de opinie în data de 27.01.2026, 16:09)
impozitele locale se cam platesc in primul trimestru ,deci inca nu s au simtit in datele statistice iar scandalul mediatic pe tva ( crestere de 2% din diferenta intre tva colectat si deductibil e un nimic ) iarasi nu a destabilizat firmele dar ... s a rascolit sistemul de la Anaf si s a vazut ca de fapt erau fraude uriase ,firme bidon deschise si inchise numai ca sa pagubeasca statul de impozite sau sa fure de a binelea prin returnarea decontului de tva . Din experientele precedente cu legislarea de catre psd ,progresivitatea la impozitare se aplica astfel : crestem in trepte impozitul pentru toti si ...se fac derogari sau exceptii exact pentru transa celor foarte bogati si mufati la buget prin cumuluri de salarii ,pensii ,indemnizatii multiple etc . Ia uitati ce propune chiar si Bolojan ( apostolul reechilibrarii nu?)acum : se interzice cumulul pensie salariu la stat cu exceptiile ...cele mai suculente si cele mai revoltatoare ! Asta cere psd ul prin min Manole : sa vorbeasca in gol de echitate sau echilibru dar planuind sa nu aplice niciodata practic !