Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan: ”Nu a existat o discuţie legată de impozitarea progresivă în ultimele luni, în coaliţie”

S.B.
Politică / 27 ianuarie, 14:40

Bolojan: ”Nu a existat o discuţie legată de impozitarea progresivă în ultimele luni, în coaliţie”

Premierul Ilie Bolojan declară că nu a avut loc o discuţie legată de impozitarea progresivă în ultimele luni în coaliţie şi a explicat că această formulă are nevoie de cel puţin un an, un an şi jumătate de modificări în sistemul finanţelor pentru a fi aplicată, potrivit news.ro.

El a menţionat că în momentul de faţă nu suntem pregătiţi pentru aplicarea unei astfel de măsuri.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, la RFI România, dacă ar accepta impozitarea progresivă, propunere susţinută de PSD.

”În momentul de faţă, nu a fost o discuţie legată de acest subiect în ultimele luni, în coaliţie. Sigur, fiecare partid poate să declare ceea ce consideră de cuviinţă. În termeni reali, această formulă, care este aplicată într-adevăr în multe state europene, are nevoie cel puţin de un an de zile, un an şi jumătate de modificări în sistemele finanţelor ca să poată fi aplicată şi noi nu suntem în momentul de faţă pregătiţi pentru această chestiune”, a declarat Ilie Bolojan.

El a argumentat că este greu să iei multe măsuri care să însemne, pe de o parte, consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale şi tot ce înseamnă pachetele fiscale care au fost adoptate şi în acelaşi timp să faci şi ”alte lucruri care să-ţi dea sistemele peste cap”.

Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, a readus recent în discuţie impozitarea progresivă, ca o soluţie pentru „un sistem fiscal mai echitabil”, în contextul creşterilor mari de taxe, apreciind că majorarea impozitelor pe proprietate i-a afectat în special pe românii cu venituri mici.

„Nu cei cu venituri mari din această ţară sunt problema atunci când vorbim despre impozitele pe proprietate. Nu o să fiu aici ridicol şi să zic că bugetul familiei a avut un impact enorm din chestiunea asta. Dar pentru oamenii cu venituri mici, această impozitare s-a simţit foarte mult şi asta este o problemă”, a spus ministrul Muncii.

În acest context, Florin Manole a readus în discuţie impozitarea progresivă. „Asta este singura soluţie pentru orice ţară civilizată din Uniunea Europeană. Singura soluţie este impozitarea progresivă”, a spus Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, aceasta este soluţia „pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici şi pe cei cu venituri mari”.

„Impozitarea progresivă are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale şi analize care arată cât de mulţi bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”, a mai spus Florin Manole.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 14:51)

    Lasa-ne mincinosule! Du-te la Oradea si lasă că ne descurcam mult mai bine fara incompetenta ta crasa!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 15:04)

    Până la urmă acolo se va ajunge.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 15:53)

    escrocul bolojean si pnl nu vrea Impozitarea progresivă a hotilor si infractorilor economici.

    a salariilor nesimtite aga, asf etc si a pensiilor speciale care sunt tot furt.

    a pnlistilor cu 10 posturi platite la stat. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  Ironic
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 16:05)

    Domnu Bolojan, daca nu se poate lua de la bogați mai bine luați de la pensionari inca 10%! Si tva la 25%. Bogați au si ei nevoile lor si chiar mai mari decat o băbuță, aceea poate sta si fara concedii si fara mese îmbelșugate, ce-i mai trebuie? Important e ca cei cu salarii mari sa o duca bine! Nu contează ca in Europa 90% din tari au sistem progresiv, nu e bine!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  Ipocrizia min Manole ,e de poveste !
    (mesaj trimis de opinie în data de 27.01.2026, 16:09)

    impozitele locale se cam platesc in primul trimestru ,deci inca nu s au simtit in datele statistice iar scandalul mediatic pe tva ( crestere de 2% din diferenta intre tva colectat si deductibil e un nimic ) iarasi nu a destabilizat firmele dar ... s a rascolit sistemul de la Anaf si s a vazut ca de fapt erau fraude uriase ,firme bidon deschise si inchise numai ca sa pagubeasca statul de impozite sau sa fure de a binelea prin returnarea decontului de tva . Din experientele precedente cu legislarea de catre psd ,progresivitatea la impozitare se aplica astfel : crestem in trepte impozitul pentru toti si ...se fac derogari sau exceptii exact pentru transa celor foarte bogati si mufati la buget prin cumuluri de salarii ,pensii ,indemnizatii multiple etc . Ia uitati ce propune chiar si Bolojan ( apostolul reechilibrarii nu?)acum : se interzice cumulul pensie salariu la stat cu exceptiile ...cele mai suculente si cele mai revoltatoare ! Asta cere psd ul prin min Manole : sa vorbeasca in gol de echitate sau echilibru dar planuind sa nu aplice niciodata practic !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb