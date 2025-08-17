Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan: ”Pachetul 2 şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare”

S.B.
Politică / 17 august, 13:21

Bolojan: ”Pachetul 2 şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă, potrivit news.ro.

Primul ministru susţine că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcţie, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, ”veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta”, în timp ce ”la veştile bune e totdeauna înghesuială mare”.

„Sunt încrezător că forţele politice au responsabilitatea şi sunt conştiente de situaţia dificilă în care suntem şi că acest pachet şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepţie de cedări şi ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliţiei, dar şi oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate, stimaţi colegi, trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă.

Veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta. La veştile bune e totdeauna înghesuială mare”, afirmă Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg.

El susţine că orice persoană aflată pe un post public trebuie să facă ceea ce trebuie pentru comunitate, nu pentru imaginea sa, arătând că nu are o problemă legată de faptul că, prin adoptarea unor măsuri nepopulare, imaginea i-ar putea fi afectată.

„Pentru mine nu a fost o situaţie comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcţie se duce România. Ăsta este adevărul: mai bine le spui oamenilor adevărul, ca să nu le creezi nişte aşteptări care nu pot fi onorate. Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ministerul Dezvoltării a pus joi, 7 august, în consultare publică măsurile privind reforma administraţiei publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administraţia centrală şi locală, dar şi noi reguli de evaluare a performanţei şi pentru ocuparea posturilor. Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se aşteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an şi economii anuale de peste 581,76 milioane de lei.

Totodată, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri de natură fiscală, precum noi reglementări privind înfiinţarea SRL, taxarea companiilor sau noi reglementări privind plata la POS. De asemenea, Guvernul are în vedere reducerea numărului membrilor consiliilor de administraţie (CA) şi consiliilor de supraveghere de la aceste companii.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 13:50)

    "singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete"

    Cu ce rezolvă situația financiară a țării dacă fac capitalul social de la 1 leu 8000? Asa se reduce deficitul bugetar? Parca suntem luati de fraieri! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 14:05)

      FRAIERII, sunt cei care vin cu astfel de ABERATII.TREBUIE IZGONITI din Palatele pe care le STAPANESC ILEGAL. Cei care o pot si trebuie sa o faca sunt ROMANII.!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 17.08.2025, 14:29)

      ...

      1.3.  poate fi costul pentru a doua societate (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 14:30)

      depinde , pentru a treia si asa mai departe ,eu unul asa as face 8.000 pentru a doua 15.000 pentru a treia .de ce ai nevoie de 50 de societati? pentru a da teapa

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 14:31)

    furati dracului mai putin nu mai veniti cu minciuni gen bolojan.

    cat ai furat din microbuzele alea la pret dublu, a?

    sunteti niste canalii toti! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

