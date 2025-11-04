Bolojan a discutat cu amiralul Pierre Vandier despre proiectul Santinela Estică şi modernizarea industriei de apărare

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marţi, la Palatul Victoria, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), pentru a discuta priorităţile României în cadrul NATO şi adaptarea armatei şi industriei naţionale de apărare la noile provocări tehnologice, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Şeful Guvernului a subliniat că România susţine consolidarea capacităţilor de descurajare şi apărare ale Alianţei pe Flancul Estic şi a reafirmat angajamentul ţării noastre pentru modernizarea armatei şi relansarea industriei de profil.

„România susţine proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilenţă sporită şi o consolidare a capacităţii de apărare a Flancului Estic, şi va contribui la implementarea acestuia”, a transmis premierul.

În cadrul discuţiilor au fost abordate şi modalităţile de intensificare a cooperării industriale între aliaţi şi de transfer de soluţii tehnologice moderne, printr-o coordonare strânsă între NATO şi Uniunea Europeană. Guvernul menţionează că utilizarea instrumentelor europene, precum Programul SAFE, este esenţială pentru atragerea de investiţii şi modernizarea industriei româneşti de apărare.

Întâlnirea are loc în contextul vizitei oficiale pe care secretarul general al NATO, Mark Rutte, o va efectua miercuri la Bucureşti.