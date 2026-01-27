Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan: Aş vota „da” la un referendum privind unirea cu Republica Moldova

O.S.
Politică / 27 ianuarie, 13:22

Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că ar vota „da” la un referendum privind unirea cu Republica Moldova, dacă o astfel de consultare populară ar fi organizată, subliniază Agerpres.

„Dacă s-ar pune problema organizării unui asemenea referendum şi în România, eu aş vota «da»”, a declarat premierul marţi, conform Agerpres.

Premierul a apreciat că poziţia exprimată de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe acest subiect este una „normală”, în linie cu atitudinea constantă din ultimii ani, potrivit Agerpres.

"Afirmaţia doamnei preşedinte confirmă atitudinea pe care a avut-o în toţi aceşti ani de când se află la conducerea Republicii Moldova. Este o continuare firească a demersurilor prin care a urmărit dezvoltarea Moldovei ca stat sigur şi european, iar acest parcurs înseamnă, în mod inevitabil, un drum spre Europa prin România. Din acest motiv, consider că a fost o declaraţie normală", a declarat premierul, a relatat Agerpres.

El a subliniat că România furnizează energie ţărilor din regiune în condiţii tarifare normale, precizând că afirmaţiile au fost făcute în contextul informaţiilor apărute pe reţelele sociale potrivit cărora România ar livra gratuit energie Republicii Moldova, conform Agerpres.

"România livrează energie sistemelor cu care este interconectată, atunci când în ţările din jur apare un deficit şi există un excedent intern, iar atunci când România se confruntă cu un deficit la anumite ore, importăm la rândul nostru din alte state. Toate aceste tranzacţii se desfăşoară în condiţii de piaţă, la tarife normale. România nu face altceva decât să ofere sprijin în contextul actual, extrem de tensionat, în condiţiile în care Ucraina şi-a pierdut o mare parte din capacităţile de transfer după atacurile Rusiei asupra sistemului energetic, astfel că echilibrările pot fi realizate doar spre Europa. În acest context, România este un sprijin real pentru Republica Moldova", a declarat Bolojan, relatează Agerpres.

El a subliniat importanţa sprijinului acordat de România Ucrainei pentru ca statul vecin să îşi poată apăra teritoriul, admiţând totodată existenţa unor „narative” potrivit cărora ajutorul oferit refugiaţilor ucraineni ar fi influenţat costul facturilor la energie electrică, conform Agerpres.

"Da, aceste narative sunt, din păcate, prezente în spaţiul public şi nu urmăresc decât să creeze reticenţă în rândul românilor faţă de ceea ce România a făcut corect în aceşti ani: sprijinirea refugiaţilor ucraineni care au tranzitat ţara noastră şi susţinerea Ucrainei în faţa războiului declanşat de Rusia. Pentru România, o Ucraină stabilă, capabilă să îşi apere teritoriul, reprezintă un element de securitate într-o zonă complicată a lumii, iar cred că România a procedat corect în toţi aceşti ani", a declarat Bolojan, informează sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb