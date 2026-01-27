Bolojan: Aş vota „da” la un referendum privind unirea cu Republica Moldova

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că ar vota „da” la un referendum privind unirea cu Republica Moldova, dacă o astfel de consultare populară ar fi organizată, subliniază Agerpres.

„Dacă s-ar pune problema organizării unui asemenea referendum şi în România, eu aş vota «da»”, a declarat premierul marţi, conform Agerpres.

Premierul a apreciat că poziţia exprimată de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe acest subiect este una „normală”, în linie cu atitudinea constantă din ultimii ani, potrivit Agerpres.

"Afirmaţia doamnei preşedinte confirmă atitudinea pe care a avut-o în toţi aceşti ani de când se află la conducerea Republicii Moldova. Este o continuare firească a demersurilor prin care a urmărit dezvoltarea Moldovei ca stat sigur şi european, iar acest parcurs înseamnă, în mod inevitabil, un drum spre Europa prin România. Din acest motiv, consider că a fost o declaraţie normală", a declarat premierul, a relatat Agerpres.

El a subliniat că România furnizează energie ţărilor din regiune în condiţii tarifare normale, precizând că afirmaţiile au fost făcute în contextul informaţiilor apărute pe reţelele sociale potrivit cărora România ar livra gratuit energie Republicii Moldova, conform Agerpres.

"România livrează energie sistemelor cu care este interconectată, atunci când în ţările din jur apare un deficit şi există un excedent intern, iar atunci când România se confruntă cu un deficit la anumite ore, importăm la rândul nostru din alte state. Toate aceste tranzacţii se desfăşoară în condiţii de piaţă, la tarife normale. România nu face altceva decât să ofere sprijin în contextul actual, extrem de tensionat, în condiţiile în care Ucraina şi-a pierdut o mare parte din capacităţile de transfer după atacurile Rusiei asupra sistemului energetic, astfel că echilibrările pot fi realizate doar spre Europa. În acest context, România este un sprijin real pentru Republica Moldova", a declarat Bolojan, relatează Agerpres.

El a subliniat importanţa sprijinului acordat de România Ucrainei pentru ca statul vecin să îşi poată apăra teritoriul, admiţând totodată existenţa unor „narative” potrivit cărora ajutorul oferit refugiaţilor ucraineni ar fi influenţat costul facturilor la energie electrică, conform Agerpres.

"Da, aceste narative sunt, din păcate, prezente în spaţiul public şi nu urmăresc decât să creeze reticenţă în rândul românilor faţă de ceea ce România a făcut corect în aceşti ani: sprijinirea refugiaţilor ucraineni care au tranzitat ţara noastră şi susţinerea Ucrainei în faţa războiului declanşat de Rusia. Pentru România, o Ucraină stabilă, capabilă să îşi apere teritoriul, reprezintă un element de securitate într-o zonă complicată a lumii, iar cred că România a procedat corect în toţi aceşti ani", a declarat Bolojan, informează sursa citată.