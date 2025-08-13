Bolojan cere instituţiilor subordonate propuneri de reorganizare şi reducere a cheltuielilor până la 22 august

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, că Guvernul pregăteşte un pachet legislativ pentru reorganizarea celor 36 de instituţii subordonate, vizând reducerea cheltuielilor de funcţionare şi creşterea eficienţei acestora, potrivit unui comunicat oficial.

În cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria, Bolojan a precizat că planul Executivului se bazează pe trei direcţii: reducerea cheltuielilor, inclusiv a celor de personal, creşterea eficienţei colectării veniturilor şi prioritizarea investiţiilor. „Reducerea cheltuielilor de funcţionare înseamnă ca fiecare instituţie să-şi stabilească personalul necesar şi indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetăţenilor”, a declarat premierul.

Şeful Guvernului a cerut ca, până la 22 august, instituţiile vizate să transmită propuneri de reorganizare, indicatori de performanţă şi soluţii de eficientizare. Totodată, a solicitat revizuirea sistemelor de salarizare şi eliminarea sporurilor nejustificate, precum şi integrarea soluţiilor digitale pentru reducerea costurilor şi îmbunătăţirea serviciilor.

La reuniune au participat vicepremierul Marian Neacşu, secretarul general al Guvernului Ştefan-Radu Oprea şi şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.