Bolojan cere sprijinul PPE pentru reducerea deficitului şi investiţiile din PNRR

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după o întâlnire cu Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, că ţara noastră are nevoie de un parteneriat strâns cu PPE pentru a depăşi criza bugetară şi pentru a asigura derularea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene.

„Avem o criză bugetară generată de venituri reduse, cheltuieli prea mari şi angajamente supradimensionate pe partea de investiţii”, a afirmat Bolojan, subliniind că România trebuie să reintre pe o traiectorie de reducere a deficitului în următorii 2-3 ani. În acest sens, liderul PNL a anunţat că vor fi purtate discuţii cu Comisia Europeană, astfel încât măsurile de corecţie fiscală să fie „suportabile social”.

Bolojan a precizat că priorităţile stabilite împreună cu PPE vizează două direcţii: competitivitatea economică şi apărarea, „baze ale prosperităţii şi succesului Europei”. În plan intern, accentul cade pe finalizarea proiectelor din PNRR şi pe transferul unor investiţii strategice - precum spitale şi infrastructura rutieră majoră - pe viitorul program de finanţare europeană.

„Suntem interesaţi să putem derula proiectele din PNRR în condiţii cât mai bune, să le finalizăm pe toate şi, acolo unde jaloanele nu mai pot fi respectate, să avem un dialog constructiv cu Comisia pentru modificări. Proiectele care nu pot fi incluse trebuie fazate şi trecute pe fondurile de coeziune”, a explicat Bolojan.

El a mulţumit liderilor PPE, inclusiv europarlamentarului Siegfried Mureşan, pentru sprijinul acordat în negocierile cu instituţiile europene. „Este foarte important să menţinem un volum semnificativ de investiţii, care să creeze condiţii de dezvoltare pentru România”, a adăugat preşedintele PNL.