Bolojan: Două treimi din administraţie necesită reduceri de personal

Ilie Bolojan a declarat vineri că în multe instituţii publice din România există un personal supradimensionat şi că, în aceste cazuri, vor fi necesare reduceri de personal. „În mod cert, acolo unde, în baza unui calcul corect al numărului de angajaţi, se constată că personalul este supradimensionat, vor avea loc reduceri de personal”, a subliniat premierul, potrivit News.ro.

Bolojan afirmă că reducerea cheltuielilor cu salariile, estimată la 10%, va fi aplicată doar acolo unde este nevoie, astfel încât instituţiile să funcţioneze în continuare corespunzător, adaugă sursa citată.

Peste 700 de unităţi administrativ-teritoriale nu necesită nicio ajustare, chiar şi cu noua grilă de personal, în timp ce restul administraţiei, care reprezintă aproximativ două treimi, trebuie să facă reduceri de personal, conform News.ro.

Premierul a precizat că reducerea personalului nu este doar o chestiune de eficienţă, ci şi de echitate faţă de cetăţeni şi angajaţi. Bolojan a subliniat că resursele publice trebuie să fie direcţionate spre drumuri mai bune, servicii de sănătate şi alte servicii publice, şi nu consumate inutil în structuri supradimensionate, completează News.ro.