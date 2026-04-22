Bolojan, după consultările cu preşedintele: PNL îşi asumă mandatul şi va susţine moratoriul pentru PNRR

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că a prezentat poziţia partidului şi îşi asumă în continuare mandatul de prim‑ministru.

Bolojan a anunţat că PNL va susţine în Parlament un moratoriu menit să asigure îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi absorbţia fondurilor europene, indiferent de configuraţia politică a majorităţii.

„Am încheiat consultările cu domnul preşedinte şi echipa de la Cotroceni, în care am prezentat poziţia Partidului Naţional Liberal. Această poziţie reflectă deciziile Biroului Politic şi anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier”, a spus Bolojan.

El a explicat că partidul va susţine atât la nivel guvernamental, cât şi parlamentar, proiectele esenţiale pentru administrarea ţării în această perioadă dificilă, astfel încât criza politică generată de PSD să aibă efecte cât mai reduse asupra absorbţiei fondurilor europene şi a situaţiei economice.

Printre priorităţi, Bolojan a menţionat îndeplinirea jaloanelor pentru accesarea finanţărilor europene, necesitatea unor reforme care implică proiecte de lege şi hotărâri de guvern, precum şi renegocierea termenelor pentru proiecte de infrastructură, autostrăzi, spitale şi şcoli, pentru a nu pierde granturi.

De asemenea, premierul a subliniat importanţa finalizării, până la sfârşitul lunii mai, a contractelor pe programul SAFE, proiecte legate de apărarea naţională şi dezvoltarea industriei de apărare.

„Am avut un dialog bun cu preşedintele României şi l‑am asigurat de responsabilitatea PNL şi a mea, personal, pentru a asigura guvernarea ţării, stabilitatea şi reformele necesare pentru prosperitatea cetăţenilor în anii următori”, a mai declarat Ilie Bolojan.