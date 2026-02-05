Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan informează CCR asupra amânării deciziilor privind pensiile magistraţilor

U.B.
Politică / 5 februarie, 07:56

Ilie Bolojan/Sursa foto: Facebook

Ilie Bolojan/Sursa foto: Facebook

Premierul Ilie Bolojan urmează să aducă, joi, în faţa Curţii Constituţionale (CCR) detalii despre consecinţele amânării unor decizii legate de pensiile magistraţilor, relatează Agerpres.

„Mâine voi informa Curtea Constituţională asupra efectelor amânării deciziilor. Anul trecut s-au făcut două încercări de rezolvare a acestei situaţii, dar amânările în cascadă fac ca riscul pierderii fondurilor să fie foarte mare. Este important ca fiecare instituţie să fie conştientă de consecinţele anumitor decizii. Pentru noi, prioritar este să închidem toate aspectele legate de clarificări, deoarece avem de încasat 2,6 miliarde de euro”, a declarat Bolojan, miercuri seara, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, conform sursei citate.

Prim-ministrul a subliniat, potrivit Agerpres, că rezolvarea rapidă a acestor probleme este esenţială pentru accesarea fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), astfel încât proiectele să fie finalizate până în luna august şi să nu fie afectate plăţile către constructori.

Sursa citată precizează că unul dintre jaloanele prevăzute în PNRR se referă la pensiile magistraţilor (jalonul 215), pentru care există o reţinere de aproape 230 de milioane de euro. Potrivit discuţiilor echipelor româneşti cu Comisia Europeană, acest jalon nu este considerat îndeplinit, adaugă Agerpres.

Curtea Constituţională a amânat, la mijlocul lunii ianuarie, pronunţarea asupra noului proiect de lege al Guvernului privind reforma pensiilor magistraţilor pentru 11 februarie, pentru a permite studierea documentelor şi expertizei contabile prezentate de autorul sesizării, aminteşte agenţia de presă.

Anterior, două şedinţe CCR au fost boicotate de patru judecători propuşi de PSD, care au invocat programarea şedinţelor în zile nelucrătoare şi timp insuficient pentru analiză, mai adaugă Agerpres.

Sursa citată subliniază că noul proiect de lege adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar pensia nu poate depăşi 70% din ultima indemnizaţie netă. Proiectul a primit aviz negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii, care a cerut ca pensiile magistraţilor să fie apropiate de ultimul salariu încasat, conform Agerpres.

Agenţia de presă mai adaugă că primul proiect al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, după ce Guvernul nu a obţinut avizul consultativ al CSM.

