Bolojan: PNL nu îl va susţine pe domnul Grindeanu

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), premierul interimar Ilie Bolojan, susţine că are o relaţie civilizată cu preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, însă nu va susţine un guvern condus de acesta, potrivit Agerpres.

El a declarat marţi seară, într-o emisiune la TVR 1, că PNL ar putea susţine pentru funcţia de premier un alt reprezentant al PSD, însă fără ca formaţiunea pe care o conduce să intre la guvernare alături de social-democraţi, relatează Agerpres.

„Am căutat întotdeauna cu toţii liderii de partid, indiferent că erau în coaliţie, sau nu erau în coaliţie, cu toţii liderii parlamentari să am o relaţie civilizată. Şi asta încerc să am. Sunt însă relaţii de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt uşor de construit şi care se năruiesc atunci când nu-ţi mai respecţi înţelegerile şi când nu-ţi respecţi partenerii, dar caut să am relaţii civilizate cu toţi liderii politici. PNL a dat un vot pe tema asta la ultima şedinţă că nu îl va susţine pe domnul Grindeanu. (...) Nu am dat un vot legat de a nu susţine niciun lider PSD. Votul, care este dat principial, este că nu vom mai face o coaliţie cu PSD. O formulă de deblocare se poate găsi în anumite condiţii şi cred că trebuie să vedem care sunt condiţiile pe care le putem identifica pentru a debloca lucrurile. Trebuie să lucrăm la asta. Avem o obligaţie pentru România”, a afirmat Bolojan, transmite Agerpres.

Întrebat cât crede că va dura mandatul guvernului minoritar, liderul liberal a răspuns: „Cu cât s-ar rezolva mai repede situaţia, cu atât ar fi mai bine. Asta este părerea mea, dar nu pot să fac eu astăzi o predicţie, cât poate să dureze. Două-trei săptămâni, poate să dureze două luni de zile. Aici nu depind de lucrurile de mine. Sper să nu se ajungă până la toamnă”, potrivit Agerpres.