Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor prelungeşte vârsta de pensionare la 65 de ani şi limitează pensia la 70% din salariul final

Premierul Ilie Bolojan a prezentat principalele prevederi privind reforma pensiilor magistraţilor, anunţând că, prin pachetul adoptat de Guvern, se prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, 65 de ani, şi se acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani iar pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu.

Premierul a declarat despre proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor că ”rezolvă două dintre cele trei probleme majore care ţin de partea de eficienţă şi de echitate a acestui domeniu”.

”Respectând independenţa justiţiei, fiind conştienţi de importanţa magistraturii într-un stat, nu putem însă evita acumulările negative pe care le-am avut în aceşti ani”, a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a spus că prima dintre ele este pensionarea la o vârstă a unei maturităţi profesionale care nu mai poate continua.

”Atunci când ai 48-49 de ani, când ai maturitate profesională, poţi să asiguri pentru mulţi ani înainte servicii publice pentru cetăţenii ţării noastre şi, practic, acest proiect prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, la 65 de ani, şi acordă o perioadă tranzitorie, în aşa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani, aşa cum este propus în acest pachet”, a anunţat premierul. El a menţionat că cel de-a doilea aspect care este rezolvat în acest proiect de lege este valoarea pensiei în magistratură.

”Şi aici am avut o situaţie anormală, care nu se regăseşte nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte ţări europene, şi anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Astăzi, valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 şi 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă şi mai apropiată de realitate”, a spus premierul.

Bolojan a mai declarat că cea de-a treia componentă care nu este rezolvată de acest pachet, dar trebuie şi aceasta clarificată cât mai repede posibil, este un sistem de salarizare clar, pentru că pe actualul sistem de salarizare interpretabil am avut peste 23.000 de procese generate de magistraţi, legate de salarii şi pe diferite aspecte care ţin de discriminare, inechităţi, calcule procentuale, şi s-a ajuns în situaţia ca statul român să plătească peste 2 miliarde de euro diferenţe salariale suplimentare şi mai sunt încă cam pe atâtea sume care trebuie achitate în perioada următoare.

”E nevoie de un sistem de salarizare predictibil care să nu afecteze salariile magistraţilor, dar care să nu mai permită o atare situaţie în care ai procese în cascadă, care fac impredictibilă partea de bugetare pe componenta de magistratură”, a explicat premierul.

Şeful Executivului a spus că acest pachet a fost adoptat şi speră să fie aprobat de către Parlamentul României.

Premierul a mulţumit colegilor care au lucrat în această perioadă în mod intens la fiecare proiect de lege pentru dezbaterile pe care le-au organizat şi pentru întâlnirile de lucru pe care le-au derulat. ”Fără să avem un pachet perfect, aşa cum v-am spus, este un pachet absolut necesar care cu siguranţă va pune România într-o direcţie mai bună decât eram în aceste domenii cel puţin, până acum”, a explicat Bolojan.