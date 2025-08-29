Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor prelungeşte vârsta de pensionare la 65 de ani şi limitează pensia la 70% din salariul final

I.S.
Politică / 29 august, 19:31

Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor prelungeşte vârsta de pensionare la 65 de ani şi limitează pensia la 70% din salariul final

Premierul Ilie Bolojan a prezentat principalele prevederi privind reforma pensiilor magistraţilor, anunţând că, prin pachetul adoptat de Guvern, se prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, 65 de ani, şi se acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani iar pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu.

Premierul a declarat despre proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor că ”rezolvă două dintre cele trei probleme majore care ţin de partea de eficienţă şi de echitate a acestui domeniu”.

”Respectând independenţa justiţiei, fiind conştienţi de importanţa magistraturii într-un stat, nu putem însă evita acumulările negative pe care le-am avut în aceşti ani”, a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a spus că prima dintre ele este pensionarea la o vârstă a unei maturităţi profesionale care nu mai poate continua.

”Atunci când ai 48-49 de ani, când ai maturitate profesională, poţi să asiguri pentru mulţi ani înainte servicii publice pentru cetăţenii ţării noastre şi, practic, acest proiect prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, la 65 de ani, şi acordă o perioadă tranzitorie, în aşa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani, aşa cum este propus în acest pachet”, a anunţat premierul. El a menţionat că cel de-a doilea aspect care este rezolvat în acest proiect de lege este valoarea pensiei în magistratură.

”Şi aici am avut o situaţie anormală, care nu se regăseşte nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte ţări europene, şi anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Astăzi, valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 şi 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă şi mai apropiată de realitate”, a spus premierul.

Bolojan a mai declarat că cea de-a treia componentă care nu este rezolvată de acest pachet, dar trebuie şi aceasta clarificată cât mai repede posibil, este un sistem de salarizare clar, pentru că pe actualul sistem de salarizare interpretabil am avut peste 23.000 de procese generate de magistraţi, legate de salarii şi pe diferite aspecte care ţin de discriminare, inechităţi, calcule procentuale, şi s-a ajuns în situaţia ca statul român să plătească peste 2 miliarde de euro diferenţe salariale suplimentare şi mai sunt încă cam pe atâtea sume care trebuie achitate în perioada următoare.

”E nevoie de un sistem de salarizare predictibil care să nu afecteze salariile magistraţilor, dar care să nu mai permită o atare situaţie în care ai procese în cascadă, care fac impredictibilă partea de bugetare pe componenta de magistratură”, a explicat premierul.

Şeful Executivului a spus că acest pachet a fost adoptat şi speră să fie aprobat de către Parlamentul României.

Premierul a mulţumit colegilor care au lucrat în această perioadă în mod intens la fiecare proiect de lege pentru dezbaterile pe care le-au organizat şi pentru întâlnirile de lucru pe care le-au derulat. ”Fără să avem un pachet perfect, aşa cum v-am spus, este un pachet absolut necesar care cu siguranţă va pune România într-o direcţie mai bună decât eram în aceste domenii cel puţin, până acum”, a explicat Bolojan.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb