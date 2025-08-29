Bombardamente în Ucraina: Casa Albă confirmă nemulţumirea lui Trump

Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, conform Reuters, de la care precizăm următoarele.

Forţele ruse au bombardat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, lansând valuri de atacuri aeriene asupra ţintelor din capitală şi din întreaga ţară. Cel puţin 18 persoane - inclusiv patru copii, potrivit celui mai recent bilanţ - au fost ucise şi 38 au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni. A fost cel mai violent atac de la întâlnirea Trump-Putin, din Alaska.

De la întâlnirea care a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, s-au înregistrat puţine progrese către un armistiţiu între Rusia şi Ucraina, în ciuda încercărilor lui Trump de a negocia oprirea luptelor.

„Nu a fost mulţumit de această veste, dar nici nu a fost surprins. Sunt două ţări care se află în război de foarte mult timp”, a spus Leavitt despre Trump.

Leavitt a afirmat că atacurile ruseşti au fost letale, iar cele ucrainene au provocat în august pagube semnificative rafinăriilor de petrol din Rusia.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marţi, la emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, că plănuieşte să se întâlnească săptămâna aceasta, la New York, cu reprezentanţi ai Ucrainei. Întâlnirea este aşteptată să aibă loc vineri.

Trump a făcut presiuni pentru ca Putin şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să aibă o întâlnire, iar apoi el să li se alăture într-o reuniune în trei pentru a discuta despre încheierea războiului.

Însă o astfel de întâlnire Putin-Zelenski nu este deocamdată prevăzută. Întrebat luni de ce Putin ezită să se întâlnească cu Zelenski, Trump a spus că Putin pur şi simplu nu îl place.