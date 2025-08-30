Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bombardamente ruseşti în mai multe regiuni ucrainene

M.P.
Internaţional / 30 august, 10:31

Bombardamente ruseşti în mai multe regiuni ucrainene

Rusia a bombardat intens mai multe regiuni ucrainene sâmbătă dimineaţă, provocând cel puţin un mort în oraşul Zaporijjie (sud-est), potrivit autorităţilor locale, citate de AFP, de la care menţionăm următoarele.

Şeful administraţiei militare din regiunea Zaporijjie, Ivan Fedorov, a raportat un atac rus combinând drone şi rachete, care a provocat un mort şi 22 de răniţi, dintre care trei copii.

„Atacurile ruseşti au distrus case şi au avariat numeroase instalaţii, inclusiv cafenele, benzinării şi întreprinderi industriale”, a precizat el pe Telegram. Zeci de clădiri şi case au rămas fără electricitate şi gaz, a adăugat el.

Puţin mai la nord, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk a raportat, de asemenea, un atac cu rachete şi drone. „Infrastructura a fost avariată (în oraşele) Dnipro şi Pavlograd, provocând incendii”, a explicat Serghei Lissak pe Telegram, precizând că nu au fost înregistrate victime.

Marţi, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldaţii ruşi au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase, la rândul său, avansuri încă din luna iulie.

Mai departe de front, regiunea Volin, la graniţa cu Polonia, a suferit „un atac masiv al dronelor inamice”, potrivit responsabilului administraţiei militare locale, Ivan Rudnitski, care a precizat că nu au fost înregistrate victime în acest moment.

În regiunea Kiev, compania feroviară a menţionat întârzieri cauzate de pagubele provocate de bombardamente.

În noaptea de miercuri spre joi, capitala a fost bombardată, soldându-se cu 25 de morţi, dintre care patru copii. Aceste noi bombardamente au loc în contextul în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului care durează de trei ani şi jumătate se află într-un impas, la două săptămâni după summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump din Alaska. Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parţial, în special din regiunea Doneţk, ca condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee. Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare, şi anume Doneţk, Herson, Lugansk, Zaporijie şi Crimeea.

