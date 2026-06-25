Brandul de parfumerie Gulf Orchid - unul dintre principalele motoare de creştere din portofoliul Romscent Trading

Compania românească Romscent, distribuitor european de parfumuri, anunţă că brandul Gulf Orchid a devenit unul dintre principalii vectori de creştere, pe fondul dezvoltării accelerate a segmentului de parfumerie accesibilă. Evoluţia brandului confirmă o schimbare de paradigmă în industrie, în care consumatorii caută produse cu valoare emoţională ridicată, experienţe autentice şi un raport calitate-preţ cât mai bun, conform oficialilor Romscent.

În ultimii cinci ani, parfumeria accesibilă a trecut de la un segment complementar la unul strategic în portofoliul Romscent Trading. Dacă în 2020 această categorie reprezenta doar 3% din valoarea portofoliului şi 7,7% din volum, în 2025 a ajuns la 68% din valoare şi 85% din volum, reflectând schimbările din comportamentul de consum şi interesul tot mai mare pentru brandurile emergente de lifestyle.

Alex Amariţei, Managing Partner Romscent, a declarat într-o conferinţă de presă: „Nu mai vorbim despre alternative la lux, ci despre un nou tip de lux - unul pragmatic, expresiv şi accesibil. Consumatorii sunt mult mai informaţi, descoperă rapid tendinţe globale şi caută produse care oferă experienţă şi personalitate, fără ca preţul să fie o barieră. Acest fenomen a schimbat fundamental piaţa, iar Gulf Orchid este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei transformări. Romscent propune un univers în care premium şi accesibil coexistă, iar parfumeria devine o experienţă incluzivă, nu exclusivistă”.

Intrat în portofoliul companiei în 2023, Gulf Orchid a înregistrat o evoluţie accelerată încă din primul an. Brandul a ajuns să reprezinte 24% din valoarea stocului de produse accesibile şi 4,7% din valoarea întregului portofoliu Romscent. Ritmul de creştere a continuat în anii următori, cu un avans de 111,5% în 2024 şi de 49,2% în 2025, când a atins o valoare de 18 milioane de lei şi o pondere de 7,6% în portofoliul total al companiei, care include peste 40 de branduri provenite din 12 case de parfumuri.

Tendinţa se menţine şi în 2026. După primele cinci luni ale anului, Gulf Orchid a generat deja aproximativ 75% din vânzările realizate pe parcursul întregului an anterior, confirmând potenţialul de dezvoltare al categoriei.

Pentru a susţine această creştere, compania a realizat investiţii de peste 2 milioane de euro în 2024, dezvoltând infrastructura logistică şi operaţională necesară pentru extinderea activităţii la nivel european. Astăzi, Romscent Trading deserveşte peste 2.000 de clienţi B2B activi şi gestionează un portofoliu de aproximativ 9.700 SKU-uri. Un pas important în această direcţie a fost lansarea unui nou centru logistic, conceput pentru a susţine dezvoltarea accelerată a companiei şi pentru a răspunde cerinţelor tot mai complexe ale partenerilor comerciali, subliniază reprezentanţii logistic. Nivelul tehnologic al acestui hub depăşeşte standardele uzuale din industrie, fiind unul dintre cele mai avansate centre logistice dedicate parfumeriei din Europa.

„Ne-am propus să fim mai mult decât un distribuitor. Investim constant în tehnologie, în dezvoltarea echipei şi în servicii care simplifică activitatea partenerilor noştri. În paralel, colaborăm direct cu case de parfumuri din Emiratele Arabe Unite pentru a contribui la dezvoltarea unor produse adaptate consumatorului european. Obiectivul nostru este să aducem pe piaţă produse care surprind, creează emoţie şi depăşesc aşteptările”, a adăugat Alex Amariţei.

Pe termen lung, compania estimează că segmentul de parfumerie accesibilă va continua să crească peste ritmul pieţei, pe măsură ce consumatorii caută produse relevante, autentice şi accesibile, fără compromisuri în ceea ce priveşte experienţa. Evoluţia Gulf Orchid demonstrează că această categorie nu mai reprezintă o nişă, ci unul dintre principalii piloni de dezvoltare ai industriei.