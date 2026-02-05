Braşov, Sinaia şi Predeal, cele mai căutate destinaţii de Ziua Îndrăgostiţilor

Braşov, Sinaia şi Predeal domină preferinţele cuplurilor de Ziua Îndrăgostiţilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Datele Travelminit arată că preţul mediu pentru o noapte de cazare în weekendul 13 - 15 februarie este de 112 euro, conform comunicatului de presă. În Sinaia, preţul mediu pe noapte este de 126 de euro, în Buşteni de 119 euro, iar în Predeal de 115 euro, evidenţiază sursa menţionată. Pentru Braşov, tariful mediu este de 98 euro, iar pentru Sibiu, preţul mediu este de 87 de euro, se arată în comunicat.

Durata medie a sejurului pentru cuplurile care călătoresc de Valentine's Day este de două nopţi, ceea ce confirmă preferinţa pentru mini-vacanţe de weekend, uşor de integrat în programul de lucru, evidenţiază sursa citată.

Majoritatea rezervărilor pentru această perioadă au fost făcute în luna ianuarie, mai arată sursa precizată. O parte dintre rezervări au fost făcute şi în decembrie, iar cel mai mic segment este reprezentat de cele realizate în luna februarie, conform comunicatului de presă.

Turiştii preferă serviciile de tip spa, wellness, piscine interioare şi zone de relaxare, se specifică în comunicat.

Din punct de vedere al unităţilor alese de turişti, hotelurile conduc clasamentul, înregistrând un procent de 30%, se arată în comunicat. Pensiunile sunt alese în proporţie de 26%, conform sursei menţionate, vilele şi cabanele în proporţie de 21%, iar apartamentele în regim hotelier înregistrează 15% în topul preferinţelor. Comunicatul de presă arată că există un echilibru între dorinţa de confort şi serviciile complete.

Datele Travelminit indică o creştere a interesului pentru sejururile de Valentine's Day comparativ cu perioadele obişnuite de weekend din februarie, însă numărul de rezervări pentru 2026 este uşor mai scăzut decât în anul precedent, conform comunicatului de presă.