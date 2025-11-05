BRD lansează cardurile Multicurrency pentru plăţi simple şi rapide oriunde în lume

Banca BRD Groupe Societe Generale introduce opţiunea Multicurrency pentru cardurile de debit, o funcţionalitate care permite clienţilor să efectueze plăţi în mai multe valute - euro, dolari şi lire sterline - folosind un singur card, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Noua opţiune este disponibilă direct în aplicaţia YOU BRD şi oferă posibilitatea de a asocia mai multe conturi în diferite valute aceluiaşi card de debit în lei, eliminând conversiile valutare inutile la plăţile internaţionale sau retragerile de numerar.

„Prin lansarea opţiunii Multicurrency ne respectăm promisiunea de a oferi soluţii digitale performante şi inovative, care răspund cerinţelor actuale ale clienţilor noştri şi le facilitează gestionarea eficientă a fondurilor în mai multe valute”, a declarat Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct al BRD Groupe Societe Generale.

Funcţionalitatea este disponibilă pentru cardurile Mastercard şi Visa din oferta curentă a băncii - inclusiv ISIC, Standard, Gold, Platinum şi Noir - şi poate fi activată rapid din aplicaţia YOU BRD. Clienţii pot deschide conturi noi în valută sau pot asocia conturile existente cardului în lei, stabilind ordinea de prioritate pentru debitare direct din aplicaţie.

Schimbul valutar se face la curs preferenţial, direct în YOU BRD, iar utilizatorii pot efectua până la opt retrageri gratuite pe lună, câte două pentru fiecare cont în valută. Opţiunea asigură un control complet asupra modului de utilizare a fondurilor şi permite efectuarea plăţilor fizic, contactless sau prin Apple Pay şi Google Pay, cu gestionare integrală digitală.

Prin această lansare, BRD îşi consolidează oferta de produse bancare digitale şi îşi extinde gama de carduri, adaptate atât nevoilor zilnice, cât şi segmentului premium, cu beneficii exclusive şi condiţii competitive.