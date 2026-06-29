BRD obţine din nou distincţia de sub-custodie de la Global Finance şi Global Custodian

Publicaţia internaţională Global Finance a inclus BRD Groupe Societe Generale în cadrul premiilor sale anuale „Best Sub-Custodian Bank Awards”, ediţia a 24-a. Evaluarea a vizat performanţa instituţiilor financiare în cursul anului 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

În paralel, rezultatele sondajului realizat de publicaţia Global Custodian, bazat pe evaluările investitorilor instituţionali internaţionali, plasează banca pe o poziţie similară în ceea ce priveşte serviciile de sub-custodie pe piaţa locală, conform sursei citate.

Analiza s-a concentrat pe criterii tehnice şi operaţionale: calitatea relaţiei cu clienţii, eficienţa operaţiunilor post-decontare, structura de preţuri, platformele tehnologice utilizate, managementul riscurilor în situaţii excepţionale şi conformitatea cu reglementările locale, se mai arată în comunicatul de presă.

„Primirea premiului Global Finance pentru al unsprezecelea an consecutiv reprezintă o validare puternică a consecvenţei şi calităţii serviciilor noastre de custodie. Într-un context global caracterizat de cerinţe tot mai complexe din partea investitorilor şi de o presiune crescută a reglementărilor, rămânem dedicaţi să oferim soluţii fiabile, eficiente şi adaptate nevoilor clienţilor noştri”, a declarat Claudiu Cercel, Director General Adjunct şi coordonatorul activităţilor de Pieţe Financiare ale BRD, potrivit sursei citate.

Sondajul Global Custodian Survey evaluează direct feedback-ul primit din partea clienţilor externi care accesează piaţa din România, măsurând capacitatea operaţională a instituţiei de credit, se mai arată în comunicatul de presă.

„Rezultatele obţinute în cadrul Global Custodian Survey sunt cu atât mai relevante cu cât reflectă direct feedback-ul clienţilor noştri internaţionali. Acest lucru confirmă nu doar poziţia noastră de lider pe piaţa locală, ci şi calitatea relaţiilor pe care le construim şi le menţinem pe termen lung”, a arătat Claudia Ionescu, Directoarea Direcţiei Titluri a BRD, potrivit sursei citate.