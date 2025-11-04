Bucureşti găzduieşte prima ediţie a Romanian Security Summit, eveniment dedicat industriei de securitate din Europa de Est

Prima ediţie a Romanian Security Summit are loc pe 5-6 noiembrie 2025, la Romexpo Bucureşti, şi marchează debutul celui mai amplu eveniment dedicat industriei de securitate din Europa de Est, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Summitul reuneşte producători de tehnologie, experţi, distribuitori şi utilizatori finali din domeniul securităţii fizice şi digitale, din întreaga regiune. Evenimentul este organizat de Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS) şi a&s Adria, cu sprijinul Messe Frankfurt, lider mondial în organizarea de târguri şi conferinţe de profil.

Programul include peste 30 de speakeri internaţionali şi locali, care vor aborda cele mai recente inovaţii din domeniul securităţii tehnice, precum şi o zonă expoziţională extinsă, unde vor fi prezentate soluţii de ultimă generaţie pentru protecţia infrastructurilor critice, securitate cibernetică, control acces şi tehnologii inteligente.

Deschiderea oficială a evenimentului şi declaraţiile pentru presă vor avea loc miercuri, 5 noiembrie, la ora 11:00, la Romexpo (Bulevardul Mărăşti nr. 65-67).

Printre vorbitori se numără Mircea Ciordaş, preşedintele Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate, şi Adis Hod¾ić, reprezentant al co-organizatorului a&s Adria.

Romanian Security Summit 2025 îşi propune să devină platforma regională de referinţă pentru schimbul de idei, colaborare şi dezvoltare în domeniul securităţii moderne.