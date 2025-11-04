Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bucureşti găzduieşte prima ediţie a Romanian Security Summit, eveniment dedicat industriei de securitate din Europa de Est

A.B.
Miscellanea / 4 noiembrie, 18:26

Bucureşti găzduieşte prima ediţie a Romanian Security Summit, eveniment dedicat industriei de securitate din Europa de Est

Prima ediţie a Romanian Security Summit are loc pe 5-6 noiembrie 2025, la Romexpo Bucureşti, şi marchează debutul celui mai amplu eveniment dedicat industriei de securitate din Europa de Est, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Summitul reuneşte producători de tehnologie, experţi, distribuitori şi utilizatori finali din domeniul securităţii fizice şi digitale, din întreaga regiune. Evenimentul este organizat de Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS) şi a&s Adria, cu sprijinul Messe Frankfurt, lider mondial în organizarea de târguri şi conferinţe de profil.

Programul include peste 30 de speakeri internaţionali şi locali, care vor aborda cele mai recente inovaţii din domeniul securităţii tehnice, precum şi o zonă expoziţională extinsă, unde vor fi prezentate soluţii de ultimă generaţie pentru protecţia infrastructurilor critice, securitate cibernetică, control acces şi tehnologii inteligente.

Deschiderea oficială a evenimentului şi declaraţiile pentru presă vor avea loc miercuri, 5 noiembrie, la ora 11:00, la Romexpo (Bulevardul Mărăşti nr. 65-67).

Printre vorbitori se numără Mircea Ciordaş, preşedintele Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate, şi Adis Hod¾ić, reprezentant al co-organizatorului a&s Adria.

Romanian Security Summit 2025 îşi propune să devină platforma regională de referinţă pentru schimbul de idei, colaborare şi dezvoltare în domeniul securităţii moderne.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb