Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bucureştiul devine capitala mondială a poeziei

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 15 august

Bucureştiul devine capitala mondială a poeziei

English Version

Capitala găzduieşte ediţia a XV-a a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB), între 15 şi 21 septembrie, care se deschide la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Evenimentul reuneşte aproape 200 de poeţi din peste 30 de ţări, de pe patru continente, promiţând publicului o experienţă multiculturală de amploare. Programul cuprinde lecturi publice, expoziţii, conferinţe, performance-uri şi momente muzicale, toate sub semnul poeziei ca memorie vie şi prezenţă activă în viaţa cetăţii.

Poezia - între luciditate şi emoţie împărtăşită

„Poezia nu este un lux, ci o necesitate discretă. Într-o epocă în care sensurile se risipesc cu uşurinţă, ea rămâne un exerciţiu de luciditate, de rezistenţă interioară şi, totodată, o formă esenţială de reflecţie şi emoţie împărtăşită”, declară Ioan Cristescu, directorul Muzeului Naţional al Literaturii Române, organizatorul festivalului. Cristescu subliniază că FIPB a devenit, în timp, cel mai important eveniment poetic din România şi un loc de întâlnire autentică, unde cuvintele refac punţi, trezesc amintiri şi deschid drumuri către dialog.

Peste 60 de evenimente şi nume importante din toată lumea

Arhitectura celor şapte zile de festival a fost pregătită timp de şase luni de echipa Muzeului Naţional al Literaturii Române, în colaborare cu partenerii internaţionali şi locali. Publicul va putea participa la expoziţiile artiştilor Neluş Oană, David Greenslade şi Andrei Pandea, dar şi la seri tematice dedicate unor mari scriitori: Andrei Bodiu - 60, Gheorghe Crăciun - 75, Virgil Tănase - 80, D. R. Popescu - 90. Programul include şi poezie georgiană, performance şi slam poetry, poezie erotică şi „Poezia subculturilor”.

Lecturile publice vor aduce la Bucureşti poeţi din Europa, America Latină, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, alături de lansări de carte, antologii internaţionale şi concerte variate - de la fado şi jazz la muzică clasică şi experimentală. Printre artiştii invitaţi se numără Mircea Tiberian, Nadia Trohin, Adrian Naidin, Cătălina Beţa, Albert Tajti, Jezebel, Axia Marinescu, Mircea Florian şi Mircea Rusu Band.

Un eveniment special este ceremonia de plantare a cireşilor în „Grădina Poeziei Tudor Arghezi”, parte din mişcarea internaţională Bosques de la Poesia.

O deschidere cu rezonanţă

Deschiderea oficială are loc în 15 septembrie, la ora 18:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Ceremonia va reuni importanţi poeţi români şi internaţionali şi va fi marcată de un moment muzical susţinut de Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”.

Poeţi din patru continente

Lista participanţilor include autori din: Belgia, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Chile, China, Columbia, Cuba, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Honduras, Kenya, Israel, Italia, Letonia, Marea Britanie, Mexic, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, SUA, Suedia, Ungaria, Uruguay, precum şi poeţi români de prim rang.

Evenimentele FIPB 2025 se vor desfăşura în unele dintre cele mai importante spaţii culturale din Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, cele două sedii ale Muzeului Naţional al Literaturii Române, Casa memorială „Tudor Arghezi”, Cărtureşti Modul, ARCUB, Londohome, Librăria Kyralina, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Galeria KOG7, precum şi în licee din Capitală.

Pentru o săptămână, Bucureştiul se transformă într-o hartă vie a poeziei mondiale, unde fiecare stradă şi fiecare sală de lectură devine loc de întâlnire între culturi, sensibilităţi şi viziuni asupra lumii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb