Bucureştiul devine capitala mondială a poeziei

English Version

Capitala găzduieşte ediţia a XV-a a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB), între 15 şi 21 septembrie, care se deschide la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Evenimentul reuneşte aproape 200 de poeţi din peste 30 de ţări, de pe patru continente, promiţând publicului o experienţă multiculturală de amploare. Programul cuprinde lecturi publice, expoziţii, conferinţe, performance-uri şi momente muzicale, toate sub semnul poeziei ca memorie vie şi prezenţă activă în viaţa cetăţii.

• Poezia - între luciditate şi emoţie împărtăşită

„Poezia nu este un lux, ci o necesitate discretă. Într-o epocă în care sensurile se risipesc cu uşurinţă, ea rămâne un exerciţiu de luciditate, de rezistenţă interioară şi, totodată, o formă esenţială de reflecţie şi emoţie împărtăşită”, declară Ioan Cristescu, directorul Muzeului Naţional al Literaturii Române, organizatorul festivalului. Cristescu subliniază că FIPB a devenit, în timp, cel mai important eveniment poetic din România şi un loc de întâlnire autentică, unde cuvintele refac punţi, trezesc amintiri şi deschid drumuri către dialog.

• Peste 60 de evenimente şi nume importante din toată lumea

Arhitectura celor şapte zile de festival a fost pregătită timp de şase luni de echipa Muzeului Naţional al Literaturii Române, în colaborare cu partenerii internaţionali şi locali. Publicul va putea participa la expoziţiile artiştilor Neluş Oană, David Greenslade şi Andrei Pandea, dar şi la seri tematice dedicate unor mari scriitori: Andrei Bodiu - 60, Gheorghe Crăciun - 75, Virgil Tănase - 80, D. R. Popescu - 90. Programul include şi poezie georgiană, performance şi slam poetry, poezie erotică şi „Poezia subculturilor”.

Lecturile publice vor aduce la Bucureşti poeţi din Europa, America Latină, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, alături de lansări de carte, antologii internaţionale şi concerte variate - de la fado şi jazz la muzică clasică şi experimentală. Printre artiştii invitaţi se numără Mircea Tiberian, Nadia Trohin, Adrian Naidin, Cătălina Beţa, Albert Tajti, Jezebel, Axia Marinescu, Mircea Florian şi Mircea Rusu Band.

Un eveniment special este ceremonia de plantare a cireşilor în „Grădina Poeziei Tudor Arghezi”, parte din mişcarea internaţională Bosques de la Poesia.

• O deschidere cu rezonanţă

Deschiderea oficială are loc în 15 septembrie, la ora 18:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Ceremonia va reuni importanţi poeţi români şi internaţionali şi va fi marcată de un moment muzical susţinut de Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”.

• Poeţi din patru continente

Lista participanţilor include autori din: Belgia, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Chile, China, Columbia, Cuba, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Honduras, Kenya, Israel, Italia, Letonia, Marea Britanie, Mexic, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, SUA, Suedia, Ungaria, Uruguay, precum şi poeţi români de prim rang.

Evenimentele FIPB 2025 se vor desfăşura în unele dintre cele mai importante spaţii culturale din Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, cele două sedii ale Muzeului Naţional al Literaturii Române, Casa memorială „Tudor Arghezi”, Cărtureşti Modul, ARCUB, Londohome, Librăria Kyralina, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Galeria KOG7, precum şi în licee din Capitală.

Pentru o săptămână, Bucureştiul se transformă într-o hartă vie a poeziei mondiale, unde fiecare stradă şi fiecare sală de lectură devine loc de întâlnire între culturi, sensibilităţi şi viziuni asupra lumii.